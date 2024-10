La ANMAT exigió que se retire de forma urgente una reconocida marca de aceite de oliva

image.png La ANMAT prohibió la venta del aceite "Oliva Atuel" tanto en locales físicos como en tiendas online.

El proceso para prohibir el aceite de oliva

El proceso que llevó a la ANMAT a prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización del aceite de oliva "Oliva Atuel" se inició con la consulta de un particular al Instituto Nacional de Alimentos (INAL) porque este sospechaba que el producto no cumplía con la normativa alimentaria vigente.

El INAL inició una investigación que involucró a diferentes organismos de control. A través del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SiFeGA), se realizaron consultas a las autoridades provinciales de Buenos Aires y Mendoza para verificar la validez de los registros sanitarios que aparecían en la etiqueta del producto: RNE 020-59857 y RPPA 02265054.

Las respuestas de ambas provincias confirmaron que los registros eran inexistentes, por lo que el Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del INAL, a través del Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria (SIVA), notificó el Incidente Federal N° 4273.

En tanto, como el producto se promocionaba en plataformas de venta online, el INAL solicitó al Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos sujetos a Vigilancia Sanitaria que evaluara las medidas a tomar. Y con la evidencia recabada, determinó que el producto "Aceite de Oliva virgen extra - Primer prensado en frío, marca Oliva Atuel" incurría en las siguientes infracciones: Carecía de registros sanitarios de establecimiento y producto; estaba falsamente rotulado al exhibir registros inexistentes; y violaba el artículo 3° de la Ley N° 18284, el artículo 3° del Anexo II del Decreto N° 2126/71 y los artículos 6 bis, 13 y 155 del Código Alimentario Argentino (CAA).

El producto fue catalogado así como ilegal, y para proteger la salud de los consumidores, el INAL recomendó a la ANMAT la prohibición de la elaboración, fraccionamiento y comercialización del producto en todo el territorio nacional, incluyendo su venta en línea.

La ANMAT prohibió una miel y una marca de cosméticos

Por otro lado, la disposición 9410/2024 de la Anmat prohíbe la venta y distribución de una miel bajo el nombre "Miel de abejas, marca Serranías de Zenta". La medida fue adoptada después de que la Superior Unidad de Bromatología Provincial (SUNIBROM) de Jujuy detectara la comercialización de este producto sin las autorizaciones sanitarias correspondientes.

El informe reveló que la miel no cumplía con las normativas alimentarias vigentes y que, pese a aparentar contar con registros válidos, se trataba de un producto ilegal. Tras recibir una denuncia particular, se corroboró que el producto no estaba habilitado, motivo por el cual se notificó a las autoridades bromatológicas de la provincia para tomar medidas.

Finalmente, la disposición 9412/2024 emitida por la ANMAT prohíbe el uso, la comercialización y distribución de una serie de cosméticos dirigidos al público infantil. Esta decisión fue tomada tras una serie de inspecciones realizadas por el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que detectaron fallas en el etiquetado y ausencia de registros sanitarios.

Los productos afectados incluyen:

MAKE UP SET PARTY QUEEN – Importado por Berkma S.A.

CREATIVE MAKE UP FASHION TIPS COSMETICS – Importado por Poka S.A.

ICE PRINCESS HAND CREAM SET – Marca Kaliya Beauty.

COLOR PALETTE FACE & BODY PAINTING KIT – Marca Favorbeauty.

En varios cosméticos infantiles detectaron fallas en el etiquetado y ausencia de registros sanitarios.

Las inspecciones revelaron que no existían antecedentes de habilitación para los importadores, lo que supone la falta de garantías sobre las condiciones higiénico-sanitarias de estos cosméticos, así como de los ingredientes empleados.

La ANMAT dispuso la prohibición total de estos productos, incluyendo su venta y publicidad, con el fin de proteger a los consumidores, especialmente a los niños, de los riesgos que puedan implicar.

