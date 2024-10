Donald Trump, el preferido: Economía como factor crucial

Antes de la pandemia Trump tenía una tasa de desempleo del 3,5%, con Biden, aunque ahora con tendencia a la baja, ha subido al 4,3%. Los salarios promedio semanales son menores que cuando Biden asumió el cargo.

Entre enero de 2017 y el mismo mes del 2021, la tasa de crecimiento anual promedio fue del 2,3 %. Bajo la administración Biden, hasta ahora, esta cifra es del 2,2%.

Trump, el preferido

Donald Trump sigue ganando terreno sobre Kamala Harris en materia económica entre el electorado. En el sondeo citado Trump lideró en la economía (46% a 38%).

Harris y Trump han propuesto diferentes soluciones. Harris ha prometido luchar contra la especulación con los precios e impulsar un crédito fiscal por hijo, mientras que Trump ha propuesto recortar los impuestos sobre el pago de horas extras, imponer aranceles generales a las importaciones que, según él, traerán la manufactura de regreso a Estados Unidos y la deportación masiva de inmigrantes.

“Vamos a derrotar a la inflación y será nuestro país asequible una vez más. Vamos a reducir impuestos a trabajadores y empresas pequeñas. Sin impuesto a las horas extras, las propinas o beneficios a personas de tercera edad. Los intereses de los pagos de vehículos serán deducibles si los autos son fabricados en los Estados Unidos. Tendremos independencia de energía", prometió el republicano en el Madison Square Garden de Nueva York, tal como contó Urgente24.

23 economistas ganadores del Premio Nobel califican el plan económico de Harris de "enormemente superior", pero el electorado opina diferente.

image.png

La agencia británica recogió el testimonio de varias personas frustradas por el manejo de la economía de Biden. Tiesha Blackwell, de 24 años, votó por Joe Biden en 2020, pero respaldará esta vez a Trump por los altos precios de los alimentos y la vivienda.

Blackwell, que vive al suroeste de Detroit, en el estado en disputa de Michigan, explicó que aunque tiene un mejor trabajo, se vio obligada a mudarse por la duplicación del precio del alquiler y el aumento en las facturas de comestibles y servicios públicos.

"No estoy peor que hace cuatro años. Pero en comparación con entonces, las cosas aquí son muy, muy caras. Pasé de pagar 575 dólares a pagar ahora 1.100 dólares sólo por el alquiler. Recuerdo que la carne picada costaba 2,99 dólares la libra. Ahora cuesta 4,99 dólares. Todo es más caro".

El director de estudios de política económica American Enterprise Institute, que ha sido crítico de los planes arancelarios de Trump en el pasado, Michael Strain recriminó:

"Cuando entro a un restaurante al que he ido durante años y... en lugar de 50 dólares, cuestan 70, siento como si alguien me hubiera dado un puñetazo en la cara y me hubiera robado un billete de 20 dólares de la cartera".

Devin Jones, un estudiante universitario de 20 años que vive en Flint, Michigan, dijo que sus padres, ambos veteranos del ejército, se vieron obligados a mudarse y comprar una casa más barata en Goshen, Indiana, después de que la inflación se disparara. También pospusieron un viaje a Alemania.

“El aumento del precio de la carne picada y de los huevos fue ridículo. Con Trump, con las administraciones anteriores, las cosas estaban bien. Las cosas no eran demasiado caras".

A principios de año, The Wall Street Journal reveló el profundo pesimismo y decepción de la Generación Z en USA. Cuando los días más oscuros de la pandemia comenzaron a terminar, la inflación alcanzó máximos de 40 años.

“Entre los adultos menores de 30 años, la morosidad en tarjetas de crédito y préstamos para automóviles está aumentando. Los ahorros han disminuido desde que alcanzaron máximos pandémicos. Los alquileres se han más que duplicado desde 2000, superando con creces el crecimiento de los ingresos durante el mismo período, según Moody's Analytics. Más jóvenes gastan el 30% o más de sus ingresos en alquiler que cualquier otro grupo de edad”.

