"Voy a parar el aluvión de migrantes criminales que ingresan a USA: vivimos una invasión del país"

Con respecto a la situación económica, hizo varias promesas:

"Vamos a derrotar a la inflación y será nuestro país asequible una vez más. Vamos a reducir impuestos a trabajadores y empresas pequeñas. Sin impuesto a las horas extras, las propinas o beneficios a personas de tercera edad. Los intereses de los pagos de vehículos serán deducibles si los autos son fabricados en los Estados Unidos. Tendremos independencia de energía".

image.png Donald Trump se presentó en el Madison Square Garden de Nueva York

Luego, sumó más compromisos con los votantes:

A partir de enero de 2025, vamos a reducir a la mitad los gastos en energía para las empresas. Traeremos millones de trabajos de regreso. Solamente para quienes trabajen aquí y contraten a norteamericanos. El resto, va a pagar un arancel muy alto para competir con nuestros trabajadores. A partir de enero de 2025, vamos a reducir a la mitad los gastos en energía para las empresas. Traeremos millones de trabajos de regreso. Solamente para quienes trabajen aquí y contraten a norteamericanos. El resto, va a pagar un arancel muy alto para competir con nuestros trabajadores.

Contra Kamala Harris y los inmigrantes

"Ella ha orquestado la traición más grande que se puedan imaginar. Ha permitido una ola de criminales que nunca se vio en el mundo. Desde Venezuela al Congo, vienen desde sus prisiones para delinquir aquí. Tenemos en prisión a ciudadanos de 181 países distintos".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1850387415199842485&partner=&hide_thread=false “Kamala Backed Biden on Everything” pic.twitter.com/Botpmko7ar — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2024

"Conmigo, la invasión acaba y la restauración empieza. Kamala trajo al Tren de Aragua, uno de los peores grupos delincuentes nacidos en las prisiones venezolanas. Están tomando Time Square, en Manhattan".

Vamos a llevar adelante la mayor deportación de la historia de Estados Unidos. Vamos a sacar a los criminales del país lo más rápido posible. Si regresan los delincuentes que echamos, tendrán cárcel de 10 años de manera inmediata y pena de muerte para un inmigrante que mate a un policía u oficial de la ley de Estados Unidos. Vamos a llevar adelante la mayor deportación de la historia de Estados Unidos. Vamos a sacar a los criminales del país lo más rápido posible. Si regresan los delincuentes que echamos, tendrán cárcel de 10 años de manera inmediata y pena de muerte para un inmigrante que mate a un policía u oficial de la ley de Estados Unidos.

"Bajo los gobiernos demócratas se han creado ciudades santuarios para delincuentes de otros países. Son incompetentes. Miren lo que pasó en Springfield, Ohio, donde 30.000 inmigrantes ilegales fueron a una ciudad de 50.000 habitantes, Lo mismo hicieron en Aurora, Colorado".

image.png Trump presentó un mapa de las posibles incursiones del Tren de Aragua en USA

Críticas de Trump a la polìtica internacional de Joe Biden y Kamala Harris

"Nadie se toma en serio a Kamala y Biden. Nos han humillado en Afganistán, Ucrania y el resto del mundo. Tuvieron muy malas respuestas ante los huracanes, también. Kamala Harris, en caso de ganar, nos va a llevar a la Tercera Guerra Mundial. Conmigo nunca hubiera existido la Guerra de Ucrania o el 7 de Octubre en Israel".

"Yo no quiero que mis hijos mueran o sean mutilados en las guerras de los demócratas. El único presidente norteamericano que no inició una guerra fui yo. Si ganamos, yo me llevo bien con nuestros enemigos. Podría convencer a Vladimir Putin. Estados Unidos será respetado y temido. Vamos a solucionar los problemas que han creado Biden y Harris".

"Ellos son los vehículos para una izquierda radical, son de lo peor. Al enemigo lo tenemos adentro. Le están haciendo mucho daño al país. Ella no quiere hacer nada diferente a lo que están haciendo ahora".

Yo podría estar ahora en la mejor playa del mundo pero he elegido estar hoy en el Madison Square Garden para defender a los Estados Unidos. Yo podría estar ahora en la mejor playa del mundo pero he elegido estar hoy en el Madison Square Garden para defender a los Estados Unidos.

En Nueva York, el estadio más famoso del planeta

Con plazas reservadas desde hace varias semanas, miles de personas se quedaron afuera. El magnate se alejó por unas horas de los estados clave a sabiendas de que el escenario de la Gran Manzana tiene un imán nacional e internacional.

Trump estuvo acompañado en el mitin por partidarios famosos como el director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, quien ha gastado decenas de millones de dólares para impulsar su campaña y puso los discursos del Madison en vivo en su cuenta de X para que pudiera seguirlo un total de 200 millones de seguidores.

El emblemático predio tiene una rica historia en la música (recitales de Elvis Presley y Frank Sinatra), deportiva (peleas de Muhamad Ali y sede de los New York Knicks) pero también fue clave para la política.

Fue sede de eventos con el republicano Dwight Eisenhower y el demócrata Franklin D. Roosevelt.

Hasta hubo allí un mitin nazi en 1939.

Sin embargo, el momento más recordado ocurrió en 1962, cuando John F. Kennedy celebró su cumpleaños y allí Marilyn Monroe le cantó "Happy Birthday to You, Mr. President".

Embed - Marilyn Monroe sings happy birthday to JFK at a fundraising gala in Madison Square Garden in 1962

En las apuestas, es Trump el favorito

A pocos días de los trascendentales comicios, en las casas de juego de la Unión el magnate neoyorquino saca ventajas.

Por cada dólar devolvería U$S 1,55.

Mientras tanto, Harris pagaría bastante más en caso de salir victoriosa: U$S 2,55 por dólar.

De todas maneras, cabe recordar que hace 8 años la mejor posicionada para los ludópatas era Hillary Clinton pero terminó perdiendo la chance de llegar a la Casa Blanca.