Putin se ufana del BRICS por su PBI mundial superior al G7

Como reveló Urgente24, con datos de 2023, BRICS es el 25% del PBI global, 16% del comercio global, 20% de la inversión mundial y 42% de la población. Es cierto que el G7 todavía es 27% del PIB global pero las proyecciones benefician a BRICS.

BRICS a un paso de la desdolarización y con gran influencia mundial

El BRICS es un indiscutido 'motor' para la economía del mundo, debido a que aporta el 28% del PBI mundial, superando incluso al Grupo de los 7 (G7). A su vez, contribuye con el 22% del comercio internacional, posee el 45% de la población total y además aporta el 42% de la producción petrolera mundial.

Cabe destacar que al BRICS están adscriptas las principales potencias petroleras de Medio Oriente y de Asia, junto con la economía más importante de América Latina. Esto es, Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, India, Rusia, China y Brasil, que se unieron como aliados comerciales para disputarle el dominio geopolítico al bloque de Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia.

Las declaraciones de Vladimir Putin de este viernes en el Foro de Negocios de los BRICS suceden a pocos días de ser el anfitrión en la Cumbre Anual del BRICS del 22/10 en Kazan (Rusia) y en medio de las especulaciones de las agencias internacionales de que anunciarán un cronograma de desdolarización conjunto.

image.png Brasil, Rusia, la India y China, desde 2006; Sudáfrica, desde 2010, y Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Etiopía, desde 2024, son los países que integran este grupo.

Desde que USA eliminó el respaldo de oro para el dólar, esta moneda se sostiene porque el comercio global, comenzando por el de commodities, es en dólares estadounidenses. Por ejemplo, en su momento Muamar Gadafi especuló con el comercio global de petróleo en otras monedas (y así le fue al libio), como informó Urgente24.

Recordemos que el pasado 1 de enero, el originario BRICS (Brasil, Rusia, India y Sudáfrica), amplió su liderazgo y decidió el ingreso de 6 nuevos miembros: Egipto, Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Etiopía, esta última nación africana con estabilidad política desde hace 25 años, cuyo PBI repuntó en el 2022 (hasta mantenerse por encima de la media de la zona) y que podría aportar metales preciosos y reservas de hidrocarburos al bloque.

Dicho esto, en menos un año los índices de crecimiento económico de los BRICS están llevando la delantera por encima del G7, e incluso, se estima que para finales del 2024 alcance el 3,2 por ciento mundial, según difundió Putin este viernes, lo que es repaldado por las estadísticas del Occidente.

A finales de este año, se prevé que la tasa media de crecimiento económico del BRICS sea del 4 por ciento, siendo superior tanto a la de los países del G7 (Grupo de los Siete), donde es solo del 1,7 por ciento, como a la mundial A finales de este año, se prevé que la tasa media de crecimiento económico del BRICS sea del 4 por ciento, siendo superior tanto a la de los países del G7 (Grupo de los Siete), donde es solo del 1,7 por ciento, como a la mundial

image.png Vladimir Putin, de anfitrión en los BRICS.

"La tasa mundial será del 3,2 por ciento según las previsiones", lanzó Putin sin rodeos en la sesión plenaria del foro empresarial del BRICS.

Los BRICS ya desempeñan un papel destacado en la economía mundial no solo hoy, sino que está bastante claro que este papel no hará sino aumentar en el futuro Los BRICS ya desempeñan un papel destacado en la economía mundial no solo hoy, sino que está bastante claro que este papel no hará sino aumentar en el futuro

El líder del Kremlin también dijo que el bloque BRICS está abierto a aceptar nuevos miembros y que no excluiría a ningún país que desea incorporarse.

Más contenido de Urgente24

En Córdoba, el peronismo se aplicó repelente K el 17 de octubre

Desde Madrid y Sevilla (España): Algo mas que impulsos e ignorancia

Es una sensación" el ajuste a los jubilados: La Anses de Milei en 'modo Aníbal Fernández'

Últimas horas de Liam Payne: Prostitutas, drogas y un empleado en la mira

Tras el 'contracoloquio', las expectativas y dudas del círculo rojo para el cierre de Javier Milei