Cuando la ópera con Javier Milei puede convertir a Juan Carlos de Pablo en un zombi

¿No estará exagerando, en su afán de agradar a Milei? La realidad es que la Argentina no acumula reservas porque no puede, no porque no quiera.

La impotencia no debería provocar la negación: el BCRA se encuentra con reservas negativas. La rueda de auxilio está pinchada.

El FMI

En noviembre, Juan Carlos de Pablo cumplirá 81 años. Él nunca pudo sentirse tan cercano al poder presidencial de un país presidencialista, hasta relativamente escuchado.

Sin embargo, nada ni nadie debería impedirle conservar la sensatez.

El Fondo Monetario Internacional define a las reservas como los “activos externos bajo el control de las autoridades monetarias para satisfacer necesidades de financiamiento de la balanza de pagos, para intervenir en los mercados cambiarios a fin de influir sobre el tipo de cambio, y para otros fines conexos (como el mantenimiento de la confianza en la moneda y la economía y servir como base para el endeudamiento externo)”.

Es cierto: Juan Carlos de Pablo ya ha cuestionado en fecha reciente al FMI porque el organismo multilateral, según él, no entiende a Javier Milei y no lo asiste según sus necesidades.

Sin embargo, según su propia Carta Orgánica, el Banco Central tiene como función proveer estabilidad monetaria y financiera. Las reservas son uno de los instrumentos que puede utilizar.

La Bolsa de Comercio de Rosario lo describió así, con ánimo docente: "El Banco Central tiene varias funciones pero la más importante es la de cuidar la estabilidad de la moneda y las mencionadas reservas existen para lograr la mencionada estabilidad. Este es el cimiento fundamental de toda política monetaria. Es por eso que las reservas de divisas no pueden utilizarse con otro objetivo."

Nihilismo argento

Pero Juan Carlos de Pablo ha decidido, con un cierto razonamiento nihilista, desafiar el orden existente.

"¿Para qué debería el Tesoro acumular reservas? Para que los tenedores de títulos denominados en moneda extranjera crean que van a cobrar, porque cuando esto ocurra disminuirá el riesgo país.

De acuerdo, pero volvamos al símil automovilístico. Nadie espera que el Estado argentino pague los vencimientos de capital con esfuerzo local, pero sí los intereses. Pero; ¿qué período de futuros pagos debería tener ya en caja el Tesoro para que los tenedores de títulos confíen en que van a cobrar? Con certeza, nadie lo sabe.

Es fácil hablar de error tipo I, error tipo II, y afirmar que es mejor pecar por exceso que por defecto. De acuerdo, pero… sin exagerar."

Curioso ese concepto de que el capital adeudado no se paga con esfuerzo local. En verdad, 'rollear' en forma indefinida un pasivo depende más del acreedor que del deudor.

Cuidado con la idea de que el deudor es quien tiene el poder. En su afán de agradar a Javier Milei, Juan Carlos de Pablo termina reivindicando a Néstor Kirchner. Así terminó la Argentina expulsada del mundo financiero global.

Eduardo A. Barreira Delfino no contundente: "Las reservas internacionales coadyuvan a enfrentar contingencias derivadas de crisis causadas por la contracción en la actividad económica, las fluctuaciones o alteraciones en el comercio internacional, las insolvencias bancarias sistémicas, las restricciones en el acceso al crédito y la escasez de liquidez en los mercados f inancieros; eventos, todos ellos, demostrativos de la existencia de desequilibrios macroeconómicos y financieros de origen interno o externo y que podrían reflejarse en una disminución de los flujos comerciales o de capital de la balanza de pagos con directa repercusión en la disfunción de la economía."

Límites y contradicciones

Debería tener cuidado Juan Carlos de Pablo en su cruzada por justificar a Javier Milei. Diego Giacomini no tiene su experiencia pero hace semanas anticipó que Milei no podría bajar la inflación del 4%, cuando el Presidente le decía a un ignorante Alejandro Fantino que llevaría la inflación a 0%. ¿Le festejó eso De Pablo al Presidente?

Luego, el problema de fondo de la economía de Javier Milei consiste en la depresión que él ha provocado y la carencia de herramientas para abandonar esa situación. De hecho el consumo durante julio reveló un deterioro del 16%.

Provocan incertidumbre los niveles de capacidad instalada ociosa. En todos los bloques sectoriales informados por el INdEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) hay caídas del porcentaje de uso de la capacidad instalada:

En Productos Minerales No Metálicos, la caída es de 27,6 puntos porcentuales, pasando de 74,4% de utilización de la capacidad instalada en junio de 2023, a 46,8% en junio de 2024.

de utilización de la capacidad instalada en junio de 2023, a en junio de 2024. En Industria Automotriz, el derrape es de 25,9 puntos porcentuales, pasando de 64,9% a 39,0% .

. En Industrias Metálicas Básicas, el uso de la capacidad instalada se desploma en 24,4 porcentuales y en Productos Textiles cae 20,5 puntos.

Ojalá Juan Carlos de Pablo no aplique a la capacidad instalada su concepto sobre no acumular reservas más de lo que podría considerarse 'necesario'. Él podría llegar a la enormidad de considerar excesivo el 39% y también la cantidad de trabajadores que empleaba cuando utilizaba el 70% de capacidad instalada... no vaya a ser que Milei no lo invite más a escuchar ópera....

JUan Carlos de Pablo ha tenido una existencia abundante en anécdotas y podría comenzar a recordarlas en sus columnas en La Nación. Resultarían textos mucho más profundos y Milei lo seguiría invitando igual a las noches de gala doméstica.

