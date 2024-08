Luz amarilla en un indicador clave para la inversión que tanto espera Milei

El resultado junio es el 2do más bajo en lo que va de la gestión de Javier Milei después del de marzo último, cuando tocó el piso del 53,4%.

Este retroceso implica que la recuperación de la actividad tras el piso que el Gobierno ubicó entre marzo y abril está teniendo dificultades.

image.png

En esta misma edición, Urgente24 consignó que el economista Fausto Spotorno, de la consultora de Orlando Ferreres, señaló que durante julio el rebote económico "se suavizó" producto del impacto de los aumentos de tarifas en los salarios.

Spotorno identificó la recuperación del salario real como "motor" de la incipiente reactivación, pero que quedó condicionado porque "gran parte" de esa crecimiento "terminó siendo para pagar una parte de las tarifas".

Por otro lado, este traspié en la capacidad instalada abre un signo de interrogación sobre las potenciales inversiones sobre los sectores relevados, que incluyen al automotriz, el petrolero y el metalmecánico, entre otros.

Con la capacidad ociosa en estos niveles, observan los especialistas, no se requerirá nueva inversión para ampliar la producción. En otras palabras, no habría ese motor del crecimiento que señala el Presidente. Por otro lado, no habría una inyección de dólares en una economía en la que escasean.

De acuerdo al informe del INdEC, todos los bloques sectoriales medidos mostraron caídas en la utilización de su capacidad instalada tanto de forma interanual como intermensual.

Entre los sectores que más cayeron se encuentran:

Industria automotriz: -25,9 puntos porcentuales interanual; -6,5 intermensual

Productos del tabaco: -21,4 interanual ; -17,3 intermensual

Productos textiles: -20,5 interanual; -2,5 intermensual

Metalmecánica excluida industria automotriz: 18,1 interanual; -3,3 intermensual

Productos de caucho y plástico: 16 interanual; -2,2 intermensual.

La refinación de petróleo, en tanto, sufrió una caída interanual moderada, de 1,6 puntos, pero que fue más pronunciada respecto de mayo, de 3,3.

image.png

