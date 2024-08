Barcelona y Messi se vuelven a cruzar

Por la jornada 18 de La Liga Barcelona y Atlético de Madrid se verán las caras el próximo 22 de diciembre, pero no será en el Camp Nou de la ciudad condal, el encuentro se mudará a los Estados Unidos, más precisamente a Miami. Pero esto no es todo, el partido se jugará en el Hard Rock Stadium, la casa del Inter de Miami de Lionel Messi, y si bien no sabremos qué hará el astro argentino y si asistirá o no a la cancha, ambos estarán en la misma ciudad y el destino los vuelve a cruzar.