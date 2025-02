El Gobierno disolvió un organismo 'kirchnerista', que mediaba entre consumidores y proveedores

Otras opciones para los consumidores

Según la aclaración de la Secretaría de Comercio, el organismo " duplicaba funciones y tenía bajos niveles de eficiencia: el año pasado sólo resolvió el 28% de los (108.762) reclamos ingresados":

El 18% se cerraron sin acuerdo entre consumidores y empresas (14%) o con acuerdos parciales (4%). En tanto, el 7% fueron rechazados por no cumplir las condiciones del reclamo, y el resto, el 47%, quedó pendiente de tramitación en el organismo para así concluir el proceso de disolución El 18% se cerraron sin acuerdo entre consumidores y empresas (14%) o con acuerdos parciales (4%). En tanto, el 7% fueron rechazados por no cumplir las condiciones del reclamo, y el resto, el 47%, quedó pendiente de tramitación en el organismo para así concluir el proceso de disolución

Ahora, "los consumidores podrán resolver sus reclamos vía web de manera más rápida y eficaz. Además, el Estado ahorrará $650 millones anuales".

La decisión no afecta los derechos de los consumidores, dado que continúan operativas otras instancias para la resolución de conflictos La decisión no afecta los derechos de los consumidores, dado que continúan operativas otras instancias para la resolución de conflictos

Consumidor-Sustentable-2.jpg

Creado en 2014, el COPREC intervenía en reclamos individuales de consumidores y usuarios en el marco de la Ley N° 24.240, siempre que el monto en disputa no superara el equivalente a 55 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

En tanto, las causas pendientes de resolución seguirán su curso en la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía.

El decreto

El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro de Economía Luis Caputo y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, y expone las razones detrás de la disolución del COPREC.

Según el documento, la medida busca "alinear las políticas de regulación del mercado interno" y avanzar en la "desburocratización y simplificación de los procesos administrativos", evitando la superposición de funciones entre organismos con objetivos similares en áreas geográficas concentradas.

También señala que, en la práctica, el COPREC operaba casi exclusivamente en la Ciudad de Buenos Aires, donde ya existen otras instancias con la misma finalidad. Además, se menciona que su funcionamiento generó, en muchos casos, un aumento en los costos para los proveedores, lo que repercutió en el precio final de bienes y servicios para los consumidores.

En este marco, el Gobierno subrayó que la eliminación del COPREC fortalecerá el rol de la "Ventanilla Única Federal" gestionada por la Secretaría de Industria y Comercio, permitiendo una mejor distribución y asignación de los reclamos presentados por los consumidores a través de dicha plataforma en todo el país.

Federico Sturzenegger, con todo

sturzenegger.jpg

"Lo disolvemos porque en estos 10 años de existencia le costó al contribuyente unos 6.500.000.000 de pesos en plata del año pasado, solo para conciliar, en esos 10 años, (no es joda) 4.350 reclamos. Es decir, cada una de estas 4.350 conciliaciones nos costó a los contribuyentes 1.500.000 aproximadamente", aseguró. "Asumiendo 10 productos comprados por día por 2/3 de población, los 4350 casos son el 0,000000004% de las transacciones realizadas en ese período. A partir de hoy nos liberamos de financiar este dislate", añadió.

"Nuestra visión es que en el mercado la gente está para servir, no para engañar al prójimo. Y no necesariamente por un tema moral, sino porque es la manera de ser exitoso en un mercado de transacciones voluntarias. Pero el kirchnerismo, como con todo, usa un supuesto objetivo 'noble' (proteger al consumidor) para armar una capa duplicada de Estado, armar puestos para una militancia rentada o simplemente desviar recursos para darle poder a sus funcionarios. COPREC, en particular, triplicaba la tarea que ya hace cada provincia y que también hace la Justicia", señaló Federico Sturzenegger.

"Esta capa de Estado implicaba crear un Registro de Conciliadores (¡afuera!), diseñar complejos procesos de homologación (¡afuera!), y escuchen esto: designar a un conjunto de Auditores de las Relaciones de Consumo -la duplicación de la duplicación-, (¡afuera!)", se regodeó el funcionario.

Otras noticias de Urgente24

Mapuches como socios accionistas entran al negocio de la energía en Zapala

Vuelve la tensión en Moreno: Otra marcha, infiltrados y presencia libertaria

El BCRA vuelve a bajar la tasa de interés de referencia y caen los plazos fijos: Cuánto gano con $500.000

Reculando en chancletas: El gobierno de Milei ahora duda de eliminar el femicidio