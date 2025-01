Caputo salió a moderar expectativas sobre un acuerdo con el FMI

De acuerdo a clarín.com, el Bank of America proyectó que la Argentina omitirá la revisión del programa firmado en 2022, lo que retrasaría el desembolso pendiente de US$ 1.000 millones, y anticipó un acuerdo con el staff en marzo que podría ser aprobado por el Congreso en abril, aunque tampoco descarta que se demore para después de las elecciones de octubre y se implemente por decreto.

Según el BofA, el acuerdo podría ser de 4 años hasta el 2028, similar al programa que finalizó en 2024. "En este escenario, anticipamos un desembolso inicial de préstamo de entre $5 y $10 mil millones por parte del FMI, dependiendo del esfuerzo en cuanto a política fiscal, flexibilidad cambiaria y otras reformas estructurales", señaló el informe.

Caputo también desmintió que sean esos los términos de un eventual acuerdo con el FMI. Lo hizo ante una consulta de la periodista Eleonora Cole.

Debido a los fuertes vencimientos desde fines de 2026, el BofA calculó que el programa financiará la mayor parte "aunque no todos" los pagos con el FMI. Estos ascienden a US$ 21.000 millones entre 2025 y 2028. De ahí que espera que el programa alcance un monto de hasta US$ 20.000 millones y que los desembolsos se destinen a pagarle al propio organismo.

"Aunque esto implicaría un aumento en la exposición del FMI a Argentina de hasta $ 8 mil millones de capital pendiente (desde los $ 42 mil millones actuales), creemos que esto es razonable, ya que es comparable con el reciente programa con Ecuador", aseguró el reporte, donde se estima que ese monto equivale al 165% de la cuota que Argentina paga al Fondo.

Especulaciones sobre el acuerdo

Caputo también habría intentarle ponerle coto a las especulaciones alrededor del eventual acuerdo. Por ejemplo a estimaciones de Claudio Loser, exfuncionario argentino del FMI, quien consideró que las expresiones del Fondo sobre la continuidad de las negociaciones remite a las diferencias entre las partes.

"Van a seguir conversando quiere decir que todavía no están totalmente de acuerdo", dijo Loser y lo consideró un indicador de que "la Argentina y el Fondo van a demorar un poquito” en ponerse de acuerdo.

En diálogo con CNN Radio, el economista consideró probable que haya un acuerdo "en el primer trimestre del año", pero que es "muy difícil leerlo".

Sobre el contenido del eventual acuerdo, dijo que "serían fondos frescos por lo menos hasta fines de 2026", aunque "no de una sola vez" sino "en 2 años y ciertamente las cantidades van a ser relativamente pequeñas”.

En tanto que otro exFMI, Alejandro Werner, estimó en un informe 3 escenarios de un nuevo programa del Fondo con el gobierno de Milei:

Argentina podría evitar la condicionalidad políticamente costosa del FMI en materia de tipo de cambio y tasas de interés , buscar un financiamiento costoso en los mercados internacionales y llevar las reservas internacionales netas a un territorio aún más negativo para cubrir sus necesidades externas de 2025, posponiendo un acuerdo integral con el FMI hasta después de las elecciones.

políticamente costosa del FMI , buscar y llevar las reservas internacionales netas a un territorio aún más negativo para cubrir sus necesidades externas de 2025, Que el FMI acepte el argumento argentino de la apreciación excesiva del peso y firme un nuevo programa con importantes recursos iniciales y cambios cosméticos en las políticas actuales. El optimismo argentino respecto a su capacidad de influencia en estas negociaciones y, por ende, a la posibilidad de que este escenario se materialice, ha aumentado desde la elección de Donald Trump y la buena relación que ambos presidentes parecen tener

y firme un en las políticas actuales. El optimismo argentino respecto a su capacidad de influencia en estas negociaciones y, por ende, a la posibilidad de que este escenario se materialice, ha aumentado desde la elección de Donald Trump y la buena relación que ambos presidentes parecen tener Con un enfoque escalonado, el FMI podría brindar apoyo a corto plazo para cubrir las obligaciones de Argentina con el Fondo en 2025 a través de un Acuerdo Stand-By (SBA) de un año, lo que también permitiría a otras instituciones financieras internacionales refinanciar el servicio de deuda de Argentina. Después de las elecciones, seguiría un programa más robusto, probablemente un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF).

