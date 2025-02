"Sos poco hombre": El descargo de Leila Gianni contra Eduardo Feinmann por cruce en A24

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Leigianni/status/1892709996145623486&partner=&hide_thread=false Te estás portando mal Eduardo Fakeman pic.twitter.com/IepFFpQZJv — Leila Gianni (@Leigianni) February 20, 2025

Cabe destacar que no es la primera vez que Gianni apunta contra Feinmann, quien a su vez también la cuestionó por sus pasados vínculos con la gestión de Alberto Fernández y apoyo a Sergio Massa.

Descargo en TN: Eduardo Feinmann iniciará acciones legales, ¿contra Jonatan Viale?

Luego del potente descargo de Jonatan Viale en TN en el que disparó (aunque sin dar nombres) contra varios colegas por "llenarse de guita con los sobres de la política", Eduardo Feinmann indicó a su abogado Gabriel Iezzi iniciar acciones legales. En este marco, tomó fuerza la versión de que el periodista de TN sería el blanco de la demanda.

Viale introdujo la emisión del 18 de febrero de su envío ¿La ves? expidiéndose tras la filtración del material no editado de la entrevista en que le hizo a Javier Milei en el que irrumpe el asesor Santiago Caputo en medio del intercambio para corregir ciertos dichos del Presidente.

En esta marco, el conductor apuntó contra aquellos que lo cuestionaron y, sin mencionarlo directamente pero citando sus críticas, se refirió a Feinmann.

Ya me fui de un lugar por no querer hacerle campaña a un político que sacó 11 puntos. Me fui, o me fuero. Los mismos que dicen: 'Ay qué vergüenza'. Vos agarraste, a vos te hablo, yo no agarré. Vos te quedaste (en el canal) Ya me fui de un lugar por no querer hacerle campaña a un político que sacó 11 puntos. Me fui, o me fuero. Los mismos que dicen: 'Ay qué vergüenza'. Vos agarraste, a vos te hablo, yo no agarré. Vos te quedaste (en el canal)

"¿No te acordás que vos agarraste? Vos y el otro. Yo me fui, ¿y vos? Contestá. Entiendo el vuelto y me la banco. Acepto las reglas del juego. Soy grande, me crié en esto. Jugué duro y me toca recibir, pero no te hagas el vivo porque me acuerdo de todo", agregó vehemente.

Finalmente, Viale cerró con una suerte de denuncia pública: "Vos agarraste todo, yo no, yo estoy limpio. Se llenaron de guita con sobres de la política, te llenaste de guita con la campaña pasada con ese sobrecito marrón. ¿Querés que te cuente dónde, cuándo y en qué momento fue? ¿En qué estacionamiento fue?".

Si bien Feinmann no se pronunció en su programa matutino de Radio Mitre, durante la tarde del miércoles (19/2) Iezzi, quien además acompaña al conductor como panelista en sus diferentes programas, informó vía X (ex Twitter) el comienzo de un "camino judicial" e instruyó a la abogada Ana Laura Palmucci para que lleve adelante el caso.

Sin embargo, posiblemente a raíz de las repercusiones inmediatas que se provocaron, el letrado optó por borrar su publicación.

