Finde en AMBA: "ReOutlet" y nuevo paseo gastronómico

Embed - Sil Baratto | Travel Content Creator on Instagram: " OUTLET PREMIUM EN LA RURAL A precios Increíbles! Abrio el Outlet premium en la rural con marcas internacionales como h&M, forever 21, Bershka y Pull & bear junto a marcas nacionales a precios increíbles! Escribi OUTLET en comentarios para saber mas y quédate hasta el final que te cuento lo mejor. La buena data se comparte, así que hoy me vine a la feria de la rural de moda para mostrarles las marcas internacionales y los buenos precios Entre las marcas importadas encontre shorts de cuero, de jean, desde $12.900 pesos, remeras desde los $11.900, Jeans de massimo Duty por $22.000 y sacos de abrigo como este por $129.000 Zapatillas desde $60.000 con mucha variedad, sweters desde $18.900, buzos desde $19.000 Y entre las nacionales, camperas y parkas por $99.000, Jeans por $34.000, en Mishka zapatos por $106.000 y zapatillas por $94.000, pantubotas por $48.000, botas por $78.000, jeans de Cher por $128.000 y sweaters de Marcoval por $38.000 y camperita por $129.000 Mucha variedad en ropa deportiva y ademas de los descuentos hay opciones de 3 a 6 cuotas sin interés y hasta 30% extra al valor de descuento con mercado pago. ♥ Guarda, comparti y no te olvides de seguirme para mas! . . . . . . . . . . . . . . . #larural #descuentos #descuentosespeciales #ofertas #ofertasimperdibles #superofertas #moda #sale #buenobonitoybarato #supersale #marcasexclusivas #marcasimportadas #reoutlet #outlet #outletpremium"

