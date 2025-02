A24 sigue sin ajustes técnicos y se colma la paciencia: Ahora, en el envío de Fabian Doman

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TeleBizarra/status/1892949118739227030&partner=&hide_thread=false La ironía de Antonio Laje por la demora en cargar una foto en pantalla: "Hay demoras" pic.twitter.com/AkFDoyHwu0 — TeleBizarra (@TeleBizarra) February 21, 2025

Tan sólo dos días atrás lo propio le ocurrió a Ortelli, quien tuvo que pedir al aire un cambio de micrófono para su invitado Mariano Pérez.

El presentador de Hora crítica se sumó así a la ya extensa lista de figuras del canal que se han manifestado ante los problemas técnicos, junto al ya mencionado Laje, Luis Novaresio, Eduardo Feinmann y Marina Calabró. Queda en evidencia entonces que las recientes incorporaciones están perdiendo la paciencia y ya no temen expresarlo abiertamente.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LFDLP24/status/1892656884349337807&partner=&hide_thread=false LE DIERON UN MICRÓFONO ROTO A MARIANO PEREZ EN A24 pic.twitter.com/tBenzifddt — Las Fuerzas de La Pala (@LFDLP24) February 20, 2025

Marina Calabró explotó contra A24 y lanzó una catarata de críticas

De la mano de Juan Cruz Ávila, Marina Calabró desembarcó en A24 hace tan solo algunos días y según lo que comentó en su programa de El Observador abundan las fallas en el canal de noticias perteneciente al Grupo América.

Guido Záffora fue quien quiso saber por qué durante su labor cómo conductora no mostraba más sus atuendos y se lucía ante cámara. "Mostrá más, todos se tapan en A24", le dijo su compañero de equipo.

En ese entonces la periodista aprovechó el comentario para protagonizar un duro descargo contra quienes hacen el ciclo Arranca la tarde y dijo:

Cuando me mejoren la luz, cuando funcionen las pantallas y no vayan a negro, cuando entren los tapes y los tuits en tiempo y forma, cuando haya música en el piso y un clima de programa, y cuando algo funcione les juro que saldremos adelante Cuando me mejoren la luz, cuando funcionen las pantallas y no vayan a negro, cuando entren los tapes y los tuits en tiempo y forma, cuando haya música en el piso y un clima de programa, y cuando algo funcione les juro que saldremos adelante

Sin embargo, posteriormente trató de bajarle el tono a su brutal descargo que no tardó en generar reperusión y señaló: "Va una semana y algo, no hay que estar ansiosos, hay que entender que estamos en etapa de acomodamiento que esperemos que termine de una vez".

