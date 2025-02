El ex Boca que deslumbra en un equipo menor: "Es un jugador muy inteligente"

Molinas, el enganche que no funcionó en Boca, ahora es importante para su nuevo equipo

"Hoy tengo más continuidad y eso me da más confianza a la hora de jugar", dijo hace poco el ex Boca, que pese a ello también se encargó de aclarar que no cree que haya cambiado mucho de su etapa por el Xeneize: "La verdad es que me siento el mismo que fui en Tigre y Boca".