Ezequiel Forclaz insultó a Tigre, atacó a Diego Dabove y lanzó: "Aguante Chaca"

Ezequiel Forclaz explotó contra Tigre y Diego Dabove

En medio de un vivo en su cuenta de Instagram, y con la bronca de haber sido relegado del plantel profesional, el joven mediocampista no tuvo ni un filtro al contestar los mensajes de los hinchas del Matador: “¿Cómo no me voy a ir de Tigre? Si me echaron como un perro… Me echaron como un put…, la conch… de su madre”.