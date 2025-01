Horacio Pagani eligió a los 5 mejores futbolistas e incluyó a Riquelme tras acusarlo de "absolutista"

3. Zinedine Zidane.

4. Juan Román Riquelme.

Horacio Pagani realizó un ranking en el que eligió a los cinco mejores futbolistas de la historia y, para sorpresa de todos, incluyó a Juan Román Riquelme.

Horacio Pagani atacó a Riquelme y lo tildó de “absolutista”

Horacio Pagani disparó el domingo 17/11/2024 contra Juan Román Riquelme y lo calificó de “absolutista” por su gestión como presidente de Boca Juniors.

En un reportaje que concedió, en ese entonces, en un programa de streaming, el veterano periodista deportivo liquidó al ídolo del “Xeneize” por la gestión que lleva adelante como titular de la institución desde diciembre del 2023. Aunque anteriormente tuvo cuatro años como vice, hoy es el presidente del club de la Ribera pero, según Pagani, no lo está haciendo a la altura de sus expectativas.

Horacio Pagani contra Riquelme: “Todos sus amigos”

De ahí, Horacio Pagani cargó contra el exvolante de Boca y de la Selección Argentina, en tanto, primero aclaró: “Me considero uno de los inventores de Riquelme en el periodismo porque, de la manera en la que yo lo defendí cuando él jugaba, no lo defendía nadie. No conocí a otro jugador que entendiera mejor el fútbol que Román”. Allí fue cuando comparó: “Como dirigente, no puedo decir lo mismo...”.

En consecuencia, el veterano periodista deportivo expresó: “Me parece que Boca es un club muy grande y no me parece que él quiera decir que lo maneja como que es el patio de su casa”. Al mismo tiempo, remarcó: “No me parece que todos los que están con él tengan que ser exjugadores, amigos, y que sean los que manejen el club”. Incluso, opinó que “los clubes se manejan con gente idónea en distintas alternativas, distintas áreas” y completó: “Me parece que ha tomado un poder absolutista, en donde él tiene que decidir todas las cuestiones. Y no me parece bien, te digo la verdad”.

