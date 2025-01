Alejandro Fantino fulminó a Vignolo, Closs y a todo ESPN: "Pelotudos y mediocres..."

ALEJANDROFANTINOFULMINOAVIGNOLOCLOSSYATODOESPNPELOTUDOSYMEDIOCRESFOTO1.jpg Alejandro Fantino apuntó muy duro contra Sebastián Vignolo, Mariano Closs y todo el canal ESPN tras su abrupta salida en 2022, los calificó de “mediocres”.

Alejandro Fantino no le tuvo piedad a sus excompañeros de ESPN

Durante el transcurso de la charla, Alejandro Fantino relató: “Lo mal que la estoy pasando, de la ignominia en la que estoy viviendo, en lo mal que me trata ESPN, en los pelotudos y mediocres que me daban órdenes. En la mediocridad en mis colegas como el Pollo Vignolo, Mariano Closs, Miguel Simón, una mediocridad supina que tenía alrededor. Me retaban, me bajaban línea, me hacían cara cuando decía algo, citaba a Freud y no lo entendían, se me reían”.