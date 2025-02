Le dijo que no al PSG, se fue al Real Madrid, y ahora está desesperado por irse

“Real Madrid es muy grande. Cristiano es mi ídolo, jugó en el Real Madrid. Por eso escogí el Real Madrid y creo que es una elección correcta. Dios siempre ha estado conmigo y él me ha dicho que es el mejor camino”.

Pero a pesar de estas declaraciones y que todo parecía un cuento de hadas, el joven se encontró con una cruda realidad, la delantera de Real Madrid con Mbappé, Vinicius y Rodrygo no le da lugar a un inexperto joven que llegó a los 18 años, pero fue contratado a los 16. Quizás su cabeza no pudo con todo y ahora al no haber sorprendido al DT del Madrid tiene pocos minutos y se quiere ir.

Su principal objetivo es tener más minutos ya que fue dejado de llamar para la Selección de Brasil y ahora teme quedarse afuera del Mundial 2026. Ya que hasta el momento no demostró ser lo que prometía, y más si uno lo compara con verdaderos genios a su edad, Messi, Ronaldo, o el mismísimo Mbappé.

El joven brasilero saldrá a un equipo menor con el riesgo que eso implica, sucumbir ante la presión que le pusieron que debe ser un iluminado y que su carrera vaya en declive. Por eso es muy importante no quemar etapas y ser realista a la hora de tomar decisiones, ya que irse al Real Madrid y realmente tener minutos y ser tenido en cuenta o ser titular con su edad, era para un verdadero iluminado, un distinto, esos que salen cada muchos años, y quizás Endrick no lo sea.

