Apareció Pergolini y un demoledor vídeo de Riquelme contra los cambios de DT

“Hay que echar a los incompetentes que contratan. No se parecía con el tipo que eligen a no sé qué mierda. Eligen mal”, sostuvo.

Por último tiró una polémica declaración: “Que ponga un manager porque él no sabe comprar, él no sabe de fútbol. Sabía jugar al fútbol, pero no sabe de fútbol”.

El archivo demoledor de Riquelme sobre los cambio de DT

Una vez conocida la noticia de la salida de Fernando Gago como técnico de Boca, en las redes sociales se filtró un vídeo que data de 2019 en el que Juan Román Riquelme cuestionó lo repentinos cambios de técnico en Boca.

En una emisión del programa 90’ que se emitía en el canal Fox Sports, Román expresó en ese entonces: “’Como club tenés que tener claro que camino querés, si vamos a cambiar cada 1 año, veremos cuando la pegamos...’” y añadió: “Nos malacostumbramos con la Copa Libertadores”.

Fernando Gago dejó de ser el director técnico de Boca

Fernando Gago dejó de ser el entrenador de Boca luego de la derrota por 2-1 ante River en el Superclásico del pasado domingo.

Pese a que todavía no hubo ningún anuncio oficial por parte del club, Mauricio “Chicho” Serna, integrante del Consejo de Fútbol del club, confirmó la noticia en diálogo con la prensa al asegurar que “hasta acá llegó”.

Chicho Serna lo hizo oficial: Gago no es más el técnico de Boca.



El ex mediocampista del equipo “Xeneize” aclaró que “hemos tomado una decisión y es que hasta acá han llegado Fernando Gago y su cuerpo técnico en la institución”.

Serna dio el mensaje y agradeció lo hecho por Gago y su cuerpo técnico al mando del plantel xeneize.



A su vez, reconoció que “fue difícil porque es un hombre de la casa, pero estamos para tomar decisiones”.

Además, detalló cómo se llegó a tomar esta decisión: “Ayer estuvimos hasta altas horas de la noche, buscamos y encontramos la manera para que hoy Fernando Gago no sea más nuestro entrenador”.

El ex mediocampista, de 39 años, dirigió 30 partidos, con un saldo de 17 triunfos, 6 empates y 7 derrotas. Gago había sufrido un golpe muy duro hace unos pocos meses, cuando el equipo perdió en la segunda fase de la Copa Libertadores ante Alianza Lima de Perú.

Con un golazo de Mastantuono, River se quedó con el Superclásico ante Boca por el Torneo Apertura

River venció como local por 2-1 a Boca en un partido correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, llevado a cabo este domingo en el estadio Monumental.

Los goles para el Millonario los convirtieron Franco Mastantuono, a los 25’, y Sebastián Driussi, a los 44’, mientras que Miguel Merentiel había anotado el tanto del empate para el “Xeneize” a los 38’, todos en el primer tiempo.

Con este resultado, los dirigidos por Marcelo Gallardo quedaron en la tercera posición de la Zona B del campeonato local con 28 puntos y sumó su segundo triunfo de manera consecutiva.

Ahora, la Banda deberá medirse ante Vélez (13°), en condición de local, en un duelo válido por la última fecha de la fase regular del certamen con la clasificación a los playoffs ya asegurada.

Por su parte, el elenco azul y oro continua puntero tanto de la Zona A del Torneo Apertura como de la tabla anual (32 unidades al igual que Rosario Central), a pesar de la derrota, y tendrá que visitar Victoria para enfrentarse ante Tigre.

