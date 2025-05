Cuando la inteligencia artificial delira: Expertos alertan sobre las "alucinaciones"

Pratik Verma, cofundador y CEO de Okahu, que se especializa en ayudar a las empresas a manejar estos errores, lo explica claramente: "Pasás mucho tiempo tratando de determinar qué respuestas son verdaderas y cuáles no. No manejar estos errores elimina el valor de los sistemas de A.I., que deberían automatizar tareas". Y al final, el desgaste es enorme: la idea era que la inteligencia artificial nos alivie el trabajo, no que nos complique más.