El tenedor libre de CABA que sorprende por su variedad y calidad

Y como si fuera poco, durante las cenas y fines de semana se suma una barra de sushi libre, un plus que no suele verse en este tipo de restaurantes.

Buffet libre en patio escondido de Buenos Aires

Hace mucho tiempo no encontraba un buffet libre que tenga buen precio y que ofrezca buena calidad Un amigo me recomendó @brasilianioficial , uba autentica churrasqueria brasileral así que fui a comprobar que era el mejor buffet de BA que además se suma que tienen ESPETO CORRIDO con más de 8 cortes Si reservan pidan mesa en el pato de atras que es un sueño ¿Qué van a encontrar? • Entradas frías • Platos calientes • Carnes asadas a la brasa • Variedad de pastas • Variedad de risotos • Variedad de ensaladas • Bufet de postres • Platos tematicos • Mesa de panes y quesos El sushi es solamente en cena y fin de semana ( día y noche ) Cortes: picaña,asado,vacío,ojode bife,cuadril, matadambre , chinchulin , pollo, mollejas Precios: - Almuerzo *Martes a Viernes* $25.000 - Cena *Martes a Jueves* $30.000 - Cena *Viernes* $35.000 - Almuerzo y Cena *Sábado* $35.000 - Almuerzo *Domingo* $35.000 - *Feriados* $35.000 Niños 50% de 5 a 10 años No incluye bebida! Horarios y direccion 13 a 1530 2030 a 2330 General Fernández de la cruz 5641, Lugano (CABA)

Tenedor Libre Brasiliani