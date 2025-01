Alice Weidel: La 'neonazi' lesbiana antiwoke mano a mano con Musk

La AfD ocupa el segundo lugar en las encuestas. Un sondeo de la encuestadora INSA la sitúa a la con un 21,5%, por detrás de los conservadores, con un 31%, pero muy por delante del SPD de Scholz, con un 15,5%

Varios sectores moderados y centro izquierda interpretan que Musk con su inmenso poder mediático quiere ser el arquitecto del nuevo orden global liderado por una derecha populista. Sus injerencias en los asuntos más picantes de Europa y su cruzada personal con gobiernos progresistas buscan erosionar las bases de una izquierda global en declive y tal vez reemplazarlas por autocracias tecnológicas.

En un ensayo de opinión que escribió para el periódico alemán Welt am Sonntag, Musk argumentó que sus “importantes inversiones” en Alemania (hay una gigafábrica de Tesla en las afueras de Berlín) le dan el derecho a opinar sobre la economía más grande de Europa, según supo Político.

Perfil de Alice Weidel

Weidel se convirtió en la candidata a canciller (jefa de gobierno) de la AfD en las elecciones legislativas anticipadas previstas para el 23 de febrero tras la ruptura de la coalición gobernante, signo del fracaso del socialista Olaf Scholz.

Los analistas continúan perplejos por el perfil de Alice Weidel. Weidel, lesbiana, observa cómo el partido se vuelve cada vez más homofóbico, especialmente bajo su liderazgo.

Es una economista que domina el inglés y el mandarín. Trabajó en Goldman Sachs y en Allianz Global Investors Europe y vivió en China durante seis años. Años después de abandonar la comodidad del sector privado, sorprendió a antiguos colegas del banco con un enojado discurso en la televisión.

Sin embargo, su perfil personal parece el de un icono representativo de la izquierda, a pesar de ser una de las figuras más influyentes de la extrema derecha. Mientras su partido es famoso por su retórica antiinmigrante, euroescéptica xenófoba con tites homofóbicos, ella es una lesbiana declarada. Está casada con una inmigrante y productora de cine de Sri Lanka, Sarah Bossard, con quien tiene dos hijos adoptivos.

image.png

Ella es el rostro más visible de un partido considerado peligroso y de extrema derecha por un organismo gubernamental alemán dedicado a proteger la Constitución. Algunos de sus dirigentes son vigilados constantemente por la Policía Federal. Otros fueron arrestados por apoyar el nazismo ,crímenes de odio y preparar planes de golpe de Estado.

¿Cómo se explica esta contradicción? Analistas sugieren que la figura de Wieder es una estrategia dentro del partido para suavizar su imagen y atraer votantes más moderados. Su presencia podría indicar el intento de naturalizar ideas radicales bajo la apariencia de la diversidad.

"La descripción de la AfD como un partido de extrema derecha es claramente falsa, teniendo en cuenta que Alice Weidel, la líder del partido, tiene una pareja del mismo sexo de Sri Lanka. ¿Les suena eso a Hitler? ¡Por favor!", escribió Musk.

Sin embargo, en su discurso, suele obviar los puntos más polémicos del partido para concentrarse en una agenda nacionalista afirmado que los alemanes son "los perdedores" de la Segunda Guerra Mundial y "esclavos" de los Estados Unidos e impulsar en el "dexit", la versión alemana del Brexit. Entre sus prioridades también se encuentran reducir impuestos, relajar las normas medioambientales y revertir las políticas de transición energética.

Lo extraño en ella es que también propone la "reinmigración" , la deportación masiva de refugiados que no encuentran refugio bajo la legislación alemana, según declaró en una entrevista con The Financial Times.

Además, pese a su relación homosexual con la inmigrante Sri Lanka, se ha convertido en la voz más fuerte en el parlamento alemán, o Bundestag, contra los derechos LGBTQ+.

El partido se opuso a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción conjunta para parejas homosexuales y lesbianas en 2017, y dos años después presentó una moción para revocar el matrimonio homosexual.

Ella aclaró que defiende la unión civil entre personas del mismo sexo, pero rechaza la "agenda woke". “No quiero que nadie se acerque a mis hijos con su idiotez de género o sus primeras clases de sexualidad. Se promueve la cultura pop trans de una minoría mientras los padres se preguntan cómo proteger a los niños de ella en los jardines de infancia y las escuelas".

image.png

La AfD también quiere detener toda financiación gubernamental para "proyectos de desarrollo basados en la ideología progresista". Alemania introdujo hace cuatro años una política para defender los derechos LGBTQ+ en el extranjero a través de la política exterior y la ayuda al desarrollo, según informó Context News.

Según Weidel, "no está en AfD a pesar de su lesbianismo, sino gracias a él". En 2017, en una entrevista al Frankfurter Allgemeine , recordó que la AfD ha puesto de relieve la opresión de los homosexuales entre los musulmanes.

Alemania ha vuelto a ser una sociedad polarizada a medida que los votantes abandonan los partidos tradicionales y apoyan en masa a movimientos marginales y radicales ante el descontento generalizado por la emergencia migratoria, inflación, atentados terroristas de yihadistas islámicos y la política exterior de la UE.

Más contenido de Urgente24

Esta es la exitosa dieta que mejora la memoria, según estudio

El imperdible parque acuático de Buenos Aires que no podés dejar de conocer

Andy Muschietti se planta y aclaró si el Batman de Robert Pattinson estará en el DCU

Gasoducto Cordillerano: Festejan el financiamiento, que recuperarán con las tarifas que pagarán los usuarios

'Armagedón' en Los Ángeles: El podcaster que predijo la tormenta de fuego