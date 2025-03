El ex Estudiantes que comparó a la hinchada de Boca con una europea

Y luego agregó: “El ejemplo más claro estuvo el otro día cuando quedan eliminados de la Copa (Libertadores) y al otro partido con Central se caía abajo el estadio, eso habla bien de su hinchada. Acá en Europa ven eso y no lo pueden creer”.

De esta forma el ex Estudiantes de La Plata no se guardó nada a la hora de halagar al conjunto de Boca Juniors y su hinchada, y lo comparó con su actual club. Además, dio más explicaciones de porque son parecidos: “Es igual o muy similar. Históricamente es el más grande de Francia y es el único que tiene Champions, por ejemplo”.

Una vez más una comparación de la hinchada de Boca con otra del mundo, en este caso de alguien que no jugó en el club, lo que tiene más valor aún, habrá que ver que piensa el presidente de Estudiantes de La Plata (club donde debutó Rulli), Juan Sebastián Verón, a quien no le caen bien estas declaraciones de ex jugadores del “Pincha.

