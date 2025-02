Bonnie Blue, la actriz de OnlyFans que tuvo sexo con 1.000 hombres, ¿embarazada?

Bonnie Blue: Récord, antojo y un montón de preguntas

La fama de Bonnie Blue (el nombre artístico de la británica Tia Billinger) se fue construyendo a base de escándalos más que por su trayectoria en la industria de contenido para adultos, que empezó en el año 2022. Y este último no fue la excepción: la actriz porno, que saltó a la fama después de romper el récord mundial al acostarse con más de 1.000 hombres en solo 12 horas, vuelve a ser el centro de la polémica. Esta vez por una foto publicada en su cuenta de Instagram, donde mostró sus "antojos": pepinillos con salsa de chocolate, nuggets de pollo y fideos secos. Una combinación bastante particular, y no son pocos los que relacionaron este antojo con los típicos síntomas del embarazo (semanas después de batir dicha marca).