Rubén Rada recordó cuando fumó marihuana con Bob Marley

Embed - LA VEZ QUE FUMÓ EN UN CAMARÍN CON BOB MARLEY: IMPERDIBLE ANÉCDOTA DE RUBÉN RADA



Fue en ese entonces que el intérprete vio a su colega entre una gran cantidad de humo quien le preguntó si quería fumar marihuana. "¿Qué le iba a decir que no?", preguntó entre risas. "Me dio el coso ese, le di una pitadita. No me acuerdo de nada", explicó.