El Lado B: Los protocolos de Onlyfans otra vez bajo la lupa

En febrero de 2023, Pornhub, Onlyfans y Yubo dijeron haberse asociado con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados para participar de un servicio que ayudara a los menores a denunciar sus propias imágenes no consentidas y a eliminarlas de la red (Take It Down fue desarrollado por NCMEC, con asistencia técnica y financiera de META).