Se fue Karin Cohen y El Nueve busca cerrar a su reemplazante: Suenan dos nombres

Sucede que, al igual que Graciela Alfano (la candidata original para reemplazar a Cohen), la ex presentadora de El Trece quiere saber de qué se va a tratar el envío que le ofrecen y no estaría completamente convencida de cómo se está gestando la propuesta.

En este contexto, las autoridades de El Nueve volvieron a acercarle la oferta a Barbieri para retomar las negociaciones que se cayeron a principios de abril, luego de que la conductora y el canal no lograran llegar a un acuerdo económico.

La fuerte decepción de Karin Cohen al confirmar su salida de El Nueve

En la tarde del domingo (20/04) la periodista Karin Cohen rompió el silencio y en diálogo con Se terminó la joda por Radio Splendid se refirió a su salida de El Nueve aunque aclaró que seguirá haciendo Todas las tardes hasta el viernes 25 de abril.

"Me estoy despidiendo de a poco. Es una echada amorosa, si bien pasaron varias cosas. Por eso la decisión de dejar ahora y no cuando termine definitivamente el programa, que no tiene fecha de finalización, pero sí voluntad de finalización desde hace varios meses", manifestó la conductora.

A su vez, la locutora contó qué la llevó a tomar la decisión: "Los banqué en el verano, con tres horas de aire. Hice un esfuerzo. Dije basta y el canal lo entendió. Diego Toni me pidió disculpas y yo se las tomé, por supuesto". "Ya sabía que no querían que el programa siguiera, hace como siete años que está", reveló posteriormente y sumó: "Querían hacer un cambio en el canal, pero yo quise seguir aún sabiendo que se iba a terminar porque es mi medio de trabajo".

"Fue desprolijo el trato y uno quiere tener valoración en varias cosas como figura del canal, y no sentí que se haya cumplido en su momento. No me voy dolida, pero sí decepcionada, con un sabor semi amargo. Termina un ciclo, pero podría haber sido distinto", completó.

