Resiste Karin Cohen: Carmen Barbieri se bajó del programa de El Nueve

A pesar de estos argumentos, De la V deslizó otra posibilidad: que la decisión de Barbieri haya estado influenciada por declaraciones recientes de Graciela Alfano, quien dijo que la conductora aceptaba "todo lo que ella dejaba".

Cabe recordar que las autoridades de El Nueve habían convocado primero a Alfano para reemplazar a Karin Cohen, pero ante su negativa, le ofrecieron el lugar a Barbieri.

No obstante, Berardi descartó esa teoría y aseguró que la actitud de la ex vedette no habría influido en su colega. "Las tentaron a las dos porque son figuras. A Carmen no le importa eso. Me dijo que entiende que Graciela lo hace para seguir vigente y armar un poco de escandalete", sostuvo la panelista.

Flor de la V festejó el reemplazo de su colega en vivo y ella le paró el carro

Flor de la V parece haber inaugurado su ciclo en Canal 9 con una controversia que ya sacude los pasillos televisivos. La conductora, quien apenas meses atrás enfrentó su abrupta desvinculación de Intrusos, acaba de encender la mecha de lo que promete convertirse en una batalla campal entre presentadoras en su nueva casa televisiva.

El episodio que desencadenó el escándalo ocurrió durante los minutos finales de "Los Profesionales de Siempre", cuando la flamante incorporación del canal decidió anunciar con bombos y platillos la supuesta contratación de Carmen Barbieri.

"Lo importante es que Carmen Barbieri firmó con Canal 9, así que le damos la bienvenida. Un aplauso para Carmen Barbieri, felicidades", proclamó Flor, aparentemente ignorando las repercusiones que sus palabras tendrían.

Lo que parecía un gesto cordial hacia una colega se transformó rápidamente en una situación explosiva, puesto que, a continuación del programa de Flor de la V, Karin Cohen debía salir al aire con Todas las Tardes, justamente el ciclo que supuestamente Barbieri vendría a reemplazar.

La situación no pasó inadvertida para Cohen, quien visiblemente afectada exclamó al iniciar su emisión: "¡Estamos acá! ¡Todavía estamos acá! Bueno, todavía estamos acá".

Según trascendió en C5N, el malestar de Karin escaló al punto de las lágrimas, donde habría confrontado a las autoridades del canal, cuestionando: "Flor de la V está dándole la bienvenida a quien me va a reemplazar, ¿por qué yo tengo que aguantarme todo este tipo de cosas?". Un cuestionamiento legítimo que refleja la crudeza de un medio donde las formas suelen brillar por su ausencia.

