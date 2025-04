Carmen Barbieri, con regreso a la TV confirmado: Cortesía de Graciela Alfano (¿?)

Si bien aún se se desconoce si el espacio mantendrá el nombre original de Todas las tardes y su horario, se da por descontado que será un clásico magazine como Mañanísima, pero en el turno vespertino.

Por qué Graciela Alfano no firmó con El Nueve

Pese a que Alfano había confirmado su arribo a El Nueve en la mesa de Mirtha Legrand a principios de marzo, la ex vedette decidió no avanzar con el programa.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1897796823185592398?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1897796823185592398%7Ctwgr%5E85dec0db1183d05111f469afc2775c36e5c2d2f0%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Ftambalea-el-ciclo-graciela-alfano-el-nueve-no-voy-firmar-n597163&partner=&hide_thread=false Graciela Alfano NO QUIERE FIRMAR CONTRATO para su nuevo programa POR CÓMO LA APARTARON A Karin Cohen



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/nbu9ke4694 — América TV (@AmericaTV) March 6, 2025

Fue Ángel de Brito quien reveló esta información y citó a la propia Alfano, con quien intercambió mensajes. La ex modelo le indicó el motivo por el que no está dispuesta a aceptar la conducción de Todas las tardes:

El canal quiere que firme, pero no me dan ninguna información concreta del proyecto, por lo tanto, no voy a firmar El canal quiere que firme, pero no me dan ninguna información concreta del proyecto, por lo tanto, no voy a firmar

"Por otro lado, no me gusta ser parte de esto que le está pasando a Karin Cohen. La vi llorando y me dio mucha tristeza, es una excelente profesional", sumó Alfano en referencia al destrato que sufrió por parte del canal la actual conductora del magazine.

Sobre su futuro laboral, Alfano adelantó que tiene una nueva propuesta en otro canal: "Hay otro formato que me ofrecieron, veremos. Mis representantes están trabajando en eso".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/NachoRodriOk/status/1897670256706855164?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1897670256706855164%7Ctwgr%5E85dec0db1183d05111f469afc2775c36e5c2d2f0%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Ftambalea-el-ciclo-graciela-alfano-el-nueve-no-voy-firmar-n597163&partner=&hide_thread=false Karin Cohen habló del levantamiento de su programa y lo que sintió cuando sacaron su foto del pasillo del canal.



Repito que se están manejando pésimo en la comunicación con los conductores… https://t.co/mqIFBznlII pic.twitter.com/PfAo5GZLgj — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) March 6, 2025

En efecto, durante aquellos días Cohen se expresó con varios medios visiblemente apenada por la decisión del canal. En diálogo el periodista Santiago Riva Roy para LAM sobre sus sensaciones tras tomar conocimiento de que había quedado fuera del programa, la conductora sostuvo:

Es lo que hay. Hace más de 30 años que estoy en esto. No deja de ser un garrón porque estoy sosteniendo un aire que se que termina Es lo que hay. Hace más de 30 años que estoy en esto. No deja de ser un garrón porque estoy sosteniendo un aire que se que termina

"Llegué al programa cuando se fue Maju Lozano y fue una gran oportunidad para mostrarme diferente a lo que venía haciendo. Estuvo buenísimo y no quiero que termine, pero no depende de mí", planteó.

