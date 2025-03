Detalles sobre El Trece vs. Viviana Canosa: "El problema fue la línea editorial"

Por último, Calabró reveló que hubo un cambio de último momento que disgustó aCanosa: "Hay gente del equipo técnico me dice que habían armado una ilustración para un editorial. El editorial era 'Pato Criollo, un paso, una cagada'. Habían armado un patito con la carita del presidente Milei. Tal vez porque no hubo tiempo, tal vez porque hubo un mejor plan o les ganó la coyuntura, lo cierto es que al patito nadie lo vio en pantalla".

Arde El Trece: Según Jorge Rial, Viviana Canosa recibió un 'tirón de orejas' tras su nota

El pasado lunes Viviana Canosa debutó con su nuevo ciclo en El Trece y Jorge Rial fue su flamante primer invitado. En este marco, en la mañana de ayer (miércoles 12/3) el periodista de Radio 10 compartió la versión de que, tras la nota, la conductora recibió el llamado de los ejecutivos.

Embed - EL REENCUENTRO MÁS ESPERADO: LA ENTREVISTA COMPLETA DE VIVIANA CANOSA A JORGE RIAL

"No saben el quilombo que se armó con Canosa en El Trece", introdujo el conductor de Argenzuela, y agregó: "Ayer me enteré. Yo no fui el responsable personalmente, pero... algo tuve que ver. No yo directamente, no ¡Toda de ella! Si me tengo que hacer cargo de los quilombos de C5N, los quilombos de mi casa, los de acá, ahora los quilombos de El Trece. No, ya es mucho".

Parece que ella, ayer recibió un par de llamados temprano. Boludo, el tema es que la llevaron para eso y después se cagan. Volvió con todo, y eso fue. Ya hay quilombo Parece que ella, ayer recibió un par de llamados temprano. Boludo, el tema es que la llevaron para eso y después se cagan. Volvió con todo, y eso fue. Ya hay quilombo

En ese momento, un integrante de su equipo sostuvo que esperaba que la conductora llegara "por lo menos al viernes", a lo que Rial: "Va a llegar, va a llegar. Es inteligente ella, pero...". Otra integrante del panel le preguntó a Rial si Canosa, con su personalidad, podría soportar una bajada de línea por parte del canal.

"Y, no sé si se la va a bancar. A mí me llamo alguien que escuchó una conversación. Del otro lado, no del lado de Viviana. De dos personajes importantes de El Trece llamando directamente a Viviana Canosa ayer a la mañana. Nada más que con el primer programa al aire se armó quilombo", sostuvo el conductor.

"Es más, el programa de ayer tuvo que cambiar sobre la marcha. Y bueno, bienvenida a esta tele, Canosa", concluyó filoso Rial.

