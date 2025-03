Tamara Pettinato aún no resuelve su salida de El Nueve: Ahora, cargó contra Beto Casella

Por último, sobre su conocimiento del medio, Pettinato sostuvo: ”Tengo un padre que está en el medio hace muchos años, desde que soy chica, y sé cómo funciona”.

Beto Casella se despegó de la polémica y cargó contra Ari Paluch

Previo a confirmarse el despido del conductor de Arizona de la Rock and Popo, Beto Casella se expresó y, dado que había quedado envuelto en la polémica por "festejar" el comentario de Paluch, se sumó al repudio.

Embed - Ari Paluch en el ojo de la tormenta por comentario sexista: habló la locutora a la que se refirió

En primera instancia, Casella realizó un descargo en la mañana del miércoles (13/2) justamente en la emisora donde trabaja con Paluch."Ari tiene una forma de hacer radio, de pensar y de hacer un humor diferente. Yo me acoplo como puedo y me vengo acoplando como puedo porque tengo que hacer un pase. Yo me la veía venir", introdujo y agregó:

Lo que me preocupa de ayer es la situación anímica de Noe, que con las cosas que le han pasado en la vida, hacen que ella minimiza cosas. Ella después vino e hizo el programa. Sinceramente yo no se que va a pasar con Ari, si va a seguir en ese horario o en otro Lo que me preocupa de ayer es la situación anímica de Noe, que con las cosas que le han pasado en la vida, hacen que ella minimiza cosas. Ella después vino e hizo el programa. Sinceramente yo no se que va a pasar con Ari, si va a seguir en ese horario o en otro

Sin embargo, en una nota con Intrusos de América TV mostró su completa indignación: "Yo estoy presente porque es el horario de mi programa y me toca interactuar en lo que llamamos pase. Día por medio Ari Paluch se va al pasto, no con cosas tan graves como la de hoy pero que la hija tiene que bajar".

"A mí me sale decirle 'frénalo a tu papá' porque me parecía una barbaridad. Lo pudo haber pensado como chiste pero es insostenible. Me reía porque era una mezcla de espanto y de en dónde me meto", concluyó.

"La locutora se lo tomó en joda"

"La hija no tiene nada que ver y es lógico que lo sufra"

"Fue un pésimo chiste, no lo festejé"



Más tarde, fue el envío A la tarde del mismo canal el que recogió su testimonio y el presentador de Bendita TV volvió a condenar las expresiones de su colega, además de insistir con que él jamás celebró el chiste.

Sin embargo Casella aseguró que Noelia Corral, la locutora a la que hizo referencia el comentario de Paluch, se había tomado con humor la broma.

Por el contrario, Corral también dialogó con los medios y aseguró: "Yo estaba en el control y no podía creer lo que estaba escuchando. Él hace esos chistes y se aceptan. No es un chiste, pero para él sí porque cuando terminó el episodio vino riéndose porque él creía que era un chiste".

Además, la locutora sostuvo que no le interesó escuchar el pedido de disculpas que le envió el ex conductor de El exprimidor.

