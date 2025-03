"Me supera": Alejandro Fantino cuestionó su función en el streaming

Es preciso destacar que si bien el periodista es la cara más importante de la emisora, lo cierto es que desde su lanzamiento en varias ocasiones decidió dar un paso al costado y desaparecer de las transmisiones durante varias emisiones, mientras que en algunas oportunidades participaba solo algunos minutos mediante videollamadas.

Alejandro Fantino rompió en pedazos a Agustín Laje

De la mano de Agustín Laje el gobierno de Javier Milei difundió un video por el Día de la Memoria en el que acusó a los grupos guerrilleros de los '70 y rechazó la cifra de 30.000 desaparecidos, Alejandro Fantino no lo dejó pasar y arremetió contra el escritor.

El material audiovisual rápidamente generó repercusión por su contenido y lejos de mirar para otro lado, el fundador de Neura disparó fuertemente: "La verdad Agustín mucho no me interesa si en el secundario te daban bien o te daban mal la historia. Yo estuve en el Liceo Militar, dos años, entonces la historia me la contaban de otra manera como no te la contaban a vos".

Si bien posteriormente el periodista destacó que apoya al Gobierno y que desea que le vaya bien resaltó: "Me hubiera gustado otro tipo de referencia". "No se gana la batalla cultural con videítos así", dijo visiblemente molesto.

"Me sonó muy a 'te hago este videíto para tocarte el culo, para enojarte y para ofenderte'. A mí ya me está hinchando los huevos vivir en un país así", agregó disparando contra el tipo de contenido que el oficialismo difundió a través de las redes. "A mí me parece que podría haber tenido otra consistencia ese video y la postura del Gobierno me parece que se quedó corto", concluyó.

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

La miniserie cómica de Prime Video que no vas a poder dejar de ver

Tiene 10 capítulos y es la miniserie que tenés que ver cuanto antes en Netflix

Paramount+ estrenó la impactante miniserie que no vas a dejar de ver

Disney+ lanza la miniserie de 8 episodios que revive un perturbador caso real

La miniserie de 8 episodios que es puro escalofrío y está en Netflix