La fuerte decepción de Karin Cohen al confirmar su salida de El Nueve

Karin Cohen habló de Graciela Alfano y Carmen Barbieri

Si bien hace algunos días Graciela Alfano parecía ser la indicada en ocupar el lugar que dejará Karin Cohen finalmente eso no será así.

"Sé que uno no dice 'no' por una sola cosa. Son varios factores y entiendo yo que a ella no le venía bien. No le convenía", explicó al respecto de la caída llegada de la artista.





Embed - Karin Cohen "Alfano no arreglo por otras cuestiones" Radio Splendid AM990



Y siguió que parecido fue lo que ocurrió con Carmen Barbieri y reconoció: "Esa cosa de incertidumbre fue lo que a mí me molestó y hasta me dolió".

"Pero bueno, todo se transforma chicos. Así que yo ya estoy mirando para adelante porque no me quedo enganchada ni a palos", expresó con seguridad.

