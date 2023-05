Patricia Bullrich se conformó con Sanz (y Grindetti a PBA)

Yo creo que estoy en condiciones de anticipar que el candidato elegido por Patricia Bullrich para acompañarla en la fórmula es el señor Ernesto Sanz. Radical mendocino. Alguien me dice también: 'Si él no llega a ser, alguien que sugiera Sanz' Yo creo que estoy en condiciones de anticipar que el candidato elegido por Patricia Bullrich para acompañarla en la fórmula es el señor Ernesto Sanz. Radical mendocino. Alguien me dice también: 'Si él no llega a ser, alguien que sugiera Sanz'

"Robertino en la nota dice que los primeros días de junio, posiblemente la primera semana, vaya a elegir o vaya a anunciar quién es su compañero de fórmula. Y que antes de este viernes saldrá el nombro del dirigente que va disputar la gobernación contra (Axel) Kicillof, propuesto o apoyado por Patricia Bullrich", agregó el conductor.

image.png Mauricio Macri quiere a Javier Iguacel como candidato a Gobernador en Buenos Aires, pero Bullrich baraja varias opciones.

Y sostuvo: "A mí me parece que Macri quiere que sea Iguacel, Bullrich querría que fuera Iguacel su candidato a Gobernador. Están anotados ahí abajo de ella el mismo Iguacel, Joaquín de la Torre, Grindetti y Ritondo. Creo, o por lo menos me cuentan, que quizás el elegido final sea Cristian Ritondo, el que va a acompañar a Patricia Bullrich en la provincia de Buenos Aires".

Finalmente, durante la tarde del jueves el periodista Beto Valdez informó que Néstor Grindetti fue el elegido por Bullrich para ir por la Gobernación de Buenos Aires y competir con el oficialismo.

De esta manera, la ex Ministra de Seguridad terminó torciendo el brazo del fundador del PRO en la interna que disputaban.

Según trascendió, la decisión fue tomada luego de una hora de reunión entre Bullrich, Grindetti e Iguacel. En lo que respecta a Ritondo, su destino podría estar en la dirigencia del Club Atlético Independiente, pero horas más tarde fue desmentido porque Ritondo no integra la Comisión Directiva sino la Junta de Representantes.

Comunicado oficial de Patricia Bullrich

"Néstor Grindetti será mi precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Como intendente de Lanús, Néstor vio de cerca la destrucción y la pobreza que generaron dos décadas de populismo y corrupción kirchnerista en el conurbano. Con decisión y gestión, luchó contra el narcotráfico, puso orden y mejoró la vida de muchos bonaerenses.

No tengo dudas de que será un gran gobernador que cambiará la provincia. Agradezco el apoyo y el compromiso de Joaquín de la Torre, Javier Iguacel y Cristian Ritondo de trabajar en unidad y con determinación para derrotar al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires No tengo dudas de que será un gran gobernador que cambiará la provincia. Agradezco el apoyo y el compromiso de Joaquín de la Torre, Javier Iguacel y Cristian Ritondo de trabajar en unidad y con determinación para derrotar al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires

Estoy convencida de que para cambiar hay que conocer de cerca los problemas, vivirlos y saber solucionarlos. Necesitamos un equipo de bonaerenses para resolver los problemas de los bonaerenses. La fuerza del cambio llegará a la provincia".

