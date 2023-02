Patricia Bullrich, Joaquín de la Torre y melancolía por Nicky

Probablemente la mayor semejanza entre Milei y Bullrich sea carecer de presupuesto de campaña pero no porque no quieran sino porque los patrocinantes no saben / no contestan / no aparecen. En el caso del libertario, no es tan imprescindible en el corto plazo porque logró el respaldo de muchos 'influencers' y participantes de las redes sociales que le aseguran repercusión; y porque en La Libertad Avanza él es hegemónico, motivo por el cual, hasta las PASO, no resultará evidente la ausencia de recursos.