Arde el PRO: En la previa de Larreta, Bullrich ataca

En el equipo del jefe de Gobierno, por el contrario, aseguran que la táctica de hoy es una estrategia de posicionamiento, con el fin de mostrar volumen con los avales de dirigentes que compartan la publicación de Rodríguez Larreta. Además niegan que Patricia Bullrich este por encima en imagen del jefe de gobierno de CABA.

"Es una confirmación que demuestra alguna ansiedad y están acelerando tiempos frente a una sociedad que está preocupada por otras cosas", confiaron a Página12 al tiempo que aseguraron que la exministra de Seguridad "seguirá en su eje con visitas a las provincias y en contacto con la gente".

image.png PRO en llamas: Horacio Rodríguez Larreta anunciará oficialmente esta noche su candidatura presidencial; Patricia Bullrich lo critica.

No obstante, en el entorno de Vidal tampoco cayó muy bien la noticia: "No fue consultado con nadie del PRO, sino que es una decisión de Horacio y de su comando de campaña", señalaron, aunque consideraron que "no está bien ni mal, cada uno tiene su propia lectura de la realidad".

Desde hace días las facciones del PRO se vienen cruzando en el marco del uso de las pistolas taser ante la inseguridad, a raíz de una oficial asesinada en la línea C del subte, estación Retiro.

El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, afirmó este martes que la situación de las pistolas Taser "no es un tema de decidir usarlas" sino que requieren de "la autorización" del Gobierno nacional. Es que le respondió la presidenta del PRO, quien había pedido en las últimas horas a Rodríguez Larreta que "tome la decisión" de implementarlas.

Hoy volvió a cruzarla pidiendo datos reales para hablar en serio, con datos reales” , en diálogo con Radio 10.

En conversación con Cadena 3 de Rosario Bullrich volvió a insitor con el carácter “tibio” de Larreta. Aseguró este miércoles (22/02): "Se discuten modelos y formas de salir de la crisis. La Argentina necesita un equipo liderado por alguien que tenga mucho carácter para poder hacerlo. Esa es la condición que ofrezco al pueblo argentino en esta situación: poner ese carácter al servicio de un cambio que libere a las clases medias, a los trabajadores y a los sectores que se esfuerzan de toda la carga que tienen".

Lanzamiento de Larreta

Horacio Rodríguez Larreta anunciará este miércoles de forma oficial que será precandidato presidencial por Juntos por el Cambio. Anunciará su precandidatura a través de las redes sociales, aunque reforzará el mensaje con una conferencia de prensa prevista para las 20:00.

Tal como informó Urgente24, el mix entre una herramienta de difusión más moderna con otra de tipo tradicional buscaría generar un mayor impacto mediático del anuncio. Esto sería una respuesta a cierta preocupación que habría en el larretismo después de la poca repercusión que tuvo el lanzamiento de su precandidato a gobernador bonaerense, Diego Santilli , que se produjo sólo en las redes la semana pasada.

En las redes sociales se publicará un video que, según se anticipó, fue filmado en Santa Cruz, provincia simbólica por que es en la que la familia Kirchner comenzó a amasar su poder. El mensaje apuntaría a saltar "la grieta", además de prometer un plan de desarrollo para el país.

