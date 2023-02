Insúa está cerca de renovar y hubo palito a la dirigencia

INSUAESTACERCADERENOVARYHUBOPALITOALADIRIGENCIAFOTO1.jpg Rubén Darío El Pocho Insúa está cada vez más cerca de renovar su contrato como técnico de San Lorenzo y hubo un tremendo palito a la dirigencia.

“Gattoni me dijo que no se iba a ir libre de San Lorenzo. Terminó cumpliendo lo que me había dicho. Una transferencia a Europa es el sueño de cualquier jugador. A veces nos tenemos que poner en el lugar del otro”, aseguró el “Gallego”, resaltando el accionar de Gattoni, quien fue duro con quienes lo criticaron.