Tim Burton y Monica Bellucci: La pareja del año en París

Nos llevamos muy bien y este hombre me enseñó mucho, es una persona que tiene una verdadera sensibilidad artística, pero nuestro vuelo juntos ahora continúa en otra pista, que es la de una amistad para toda la vida Nos llevamos muy bien y este hombre me enseñó mucho, es una persona que tiene una verdadera sensibilidad artística, pero nuestro vuelo juntos ahora continúa en otra pista, que es la de una amistad para toda la vida

Lefebvre fue la primera pareja conocida de Bellucci después de su matrimonio con el actor francés Vincent Cassel, con quien estuvo casada durante 14 años, de 1999 a 2013, formando una de las parejas más emblemáticas del cine europeo. Tuvieron dos hijas, Deva y Léonie Cassel.

monica-bellucci-y-tim-burton-1513817.jpg Tanto Tim Burton como Bellucci están libres de compromisos: Divorciados y separados respectivamente de sus anteriores parejas

Cuando se separó de Cassel, la diva italiana señaló a la revista Vanity Fair que siempre había tenido una pareja al lado y que la ruptura le había venido bien para centrarse en ella misma:

Me gustaría trasmitir este mismo mensaje a mis hijas para que sean conscientes de que no es obligatorio tener un marido o un compañero. La soledad no debe asustarnos Me gustaría trasmitir este mismo mensaje a mis hijas para que sean conscientes de que no es obligatorio tener un marido o un compañero. La soledad no debe asustarnos

Por su parte, el director estadounidense se separó de la actriz Helena Bonham Carter en 2014, después de 13 años juntos, y en la ex-pareja comparten dos hijos: Bill y Nell. Ambos se conocieron durante el rodaje de la adaptación que el aclamado director hizo del filme El planeta de los simios en 2001.

Desde entonces, trabajaron juntos en varias películas como Sweeney Todd o Alicia en el País de las Maravillas. Antes de esa larga relación con Bonham Carter (con quien nunca se casó), Burton estuvo casado con la técnica, pintora y académica de efectos especiales alemana Lena Gieseke durante cuatro años, de 1987 a 1991.

