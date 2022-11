Locura en Netflix por la Merlina latina de Tim Burton

Jenna-Ortega-and-Tim-Burton-at-the-premiere-of-Wednesday.webp Jenna Ortega, la nueva Merlina, junto a Tim Burton durante la premiere de la serie

La trama posee muchas aristas y cada una de ellas engloban una trama a lo Agatha Christie, donde el misterio detectivesco se enmarca en el mundo sobrenatural, detallando la vida estudiantil de Merlina Addams en la Academia Nunca Más.

Merlina: Orígenes en cómics y pase de antorchas

Como informó Urgente24, La familia Addams nació a partir de las ilustraciones del humorista gráfico Charles Addams, donde se satirizaba a la familia tradicional norteamericana mostrándola como una antítesis de la misma. Sus personajes vieron la luz en el diario New Yorker en 1938.

Estos personajes reflejaban la historia de una familia con ambiciones macabras, pero en los primeros años, el cómic no tenía nombre, y los relatos no tenían una relación entre sí, de modo que los personajes no se mostraban en un mismo contexto, pero esto no impidió que los lectores quedaran impresionados con cada edición.

Merlina a través de los años.jpg Merlina a través de los años: Del cómic original, la serie de los '60, la película de los '90 y la flamante serie de Netflix

Sólo tomaron los nombres que se conocen ahora a partir de la exitosa serie de los '60, pero la franquicia más recordada en torno a esta particular familia son las películas de los '90, dirigidas por Barry Sonnenfeld, director de Hombres de Negro, a pesar de que se tenga la creencia colectiva de que Burton estuvo involucrado, no fue así.

No obstante, la nueva serie sobre Merlina evoca elementos o puntos comunes de las recordadas películas noventeras: Una de ellas es ofrecerle participación a la eterna Christina Ricci en la serie, como la profesora de botánica carnívora Marilyn Thornhill.

Otra de las cosas que llaman la atención es el respeto al canon latino del árbol genealógico de Merlina, ya que tanto el Homero Addams del siglo pasado como el del presente fueron interpretados por actores puertorriqueños: por un lado el legendario Raúl Juliá, y por el otro al refrescante Luis Guzmán.

Esta serie tiene 8 capítulos de una hora, los cuatro primeros son dirigidos por Tim Burton, el quinto y sexto episodio por Gandja Monteiro y los últimos dos fueron dirigidos por James Marshall.

Aunque se nota muchísimo la diferencia de impronta cuando Burton delega en manos de otros directores, la serie es una bocanada de aire fresco para una franquicia que es claro que tendrá una segunda temporada, porque ha logrado desarrollar personajes interesantes e inquietantes como la Merlina misma. A chasquear los dedos dos veces.

