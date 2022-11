CSJN, Nación y coparticipación: Lorenzetti en la mira

Escándalo por los fondos de CABA.

Fuerte presión de la Rosada sobre la Corte.

No quieren que mañana apruebe el fallo a favor de Larreta.

La sentencia ya está lista y le da la razón por los fondos.

Manzur le pidió a Rosatti postergar la definición hasta el año próximo.

'Mañana' es hoy, jueves 24/11.

Manzur es Juan Manzur, jefe del Gabinete de Ministros de la Nación, con licencia como gobernador de la Provincia de Tucumán.

Rosatti es Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema, ex intendente de la ciudad de Santa Fe, ex convencional nacional constituyente, ex Procurador del Tesoro, ex ministro de Justicia de la Nación.

Horas después, Bonelli modificó levemente su tuit:

La imagen posible de Rosatti aceptando exigencias o pedidos de Manzur enojó a la presidencia de la CSJN. Esto sucede en medio de una ofensiva, reiterada, de Cristina Fernández de Kirchner y acólitos contra la CSJN.

Por algún motivo el rumor empeoró la ya nula relación entre Rosatti y su colega en el Tribunal, Ricardo Lorenzetti, durante gran parte del kirchnerismo en la presidencia del colectivo. Luego él fue reemplazado por Carlos Rosenkrantz, según algunos muy cercano al PRO aunque un aliado de Rosatti, tal como Juan Carlos Maqueda.

Eduardo Paladini escribió en el diario Clarín, consultando a la misma fuente que Urgente24 había convocado durante toda la tarde del miércoles 23/11:

"(...) "El tema de la coparticipación no apareció en el listado que tratará mañana el tribunal, eso llegó a la Ciudad y por eso hay mucha inquietud", aseguraba en la noche del miércoles una fuente que sigue día a día el caso.

"Los temas importantes no circulan en esas minutas. Si los jueces lo quieren tratar mañana (por este jueves) lo pueden definir ese mismo día a la mañana", respondía otra, igual de interesada en el tema, y mantenía la incertidumbre.

¿Y cómo está la situación en la mañana de este jueves? "Los tres ministros que conforman la habitual mayoría para los temas sensibles e importantes están trabajando en el tema", señalaron fuentes judiciales a Clarín. De esa respuesta se interpreta que la decisión no se conocería hoy, lo que agudizará seguramente el malhumor porteño. Los tres jueces mencionados son Rosatti, más Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz. (...)".

En la crónica aparecen 3 datos relevantes:

Confirma que Ricardo Lorenzetti no es aliado de Rosatti. Infiere que Lorenzetti no coincide en su agenda con la de los otros 3. Presiona la pregunta: ¿Fue Ricardo Lorenzetti quien le envió un guiño a Horacio Rodríguez Larreta?

Aquí va la puñalada trapera al hombre de la CSJN que habla con Paladini y con Urgente24: ¿Será cierto eso o el consultor de comunicación que comparten Lorenzetti y gente del GCBA se extralimitó en sus dimes y diretes?

Una película con Philip Seymour Hoffman termina con una frase de Amy Adams a Meryl Streep: "Tengo dudas". Obvio que el film se titula 'La Duda'. Imposible no recordarlo.

