CFK desafió a la CSJN: Ratificó a su elegido y suprimió a Luis Juez

CFK demostró una vez más que siempre tiene un As bajo la manga. No sólo insistió con el decreto que nombra a los consejeros en representación del Senado sino que además lo incorporó en una sesión para que sea revalidado en el recinto. Es decir, en un intento desesperado, pretender forzar al senado a que vote su proyecto. Por lo tanto, la vice busca acabar su movida aventajando a la corte que no podría objetar algo decidido por el pleno del cuerpo.