El dólar vuelve a subir y se rumorea otro dólar soja a $225

Las especulaciones se incrementaron en las últimas horas luego de que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), junto con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, creara una Comisión para controlar a los productores que vendieron soja con un tipo de cambio a 200 pesos, publicado en el Boletín Oficial a través de una resolución que le dio el nombre de “Comisión de Análisis de Objetivos y Metas del Decreto N° 576/22”.

Tal como recuerda el portal especializado AgroVerdad, uno de los requisitos principales que se establecía para que se pueda liquidar el cereal con el tipo de cambio a $200 era haber exportado el mismo o derivados en los últimos 18 meses inmediatos a la vigencia de lo que en la jerga se denominó como “dólar soja” y que en los papeles se llamó Programa de Incremento Exportador. El mencionado decreto 576/22 que dio origen al mismo, contenía esta y otra serie de exigencias a cumplimentar por parte de los beneficiarios.

“Hicieron un acuerdo para liquidar US$4.000 millones más, aunque después lo van sobrecumplir, porque les conviene”, adelantó Roberto Navarro este jueves en su programa en el Destape Radio.

El periodista oficialista agregó que “el precio exacto que le van a dar, son los $200 más la inflación”, lo que arroja un valor cercano a los $230 por dólar. “Sabemos que va a beneficiar al sector más privilegiado del país. También reconozco que no hay muchas opciones”, señaló Navarro. En el primer capítulo del dólar soja se captaron US$8.500 millones en liquidación.

Dólar soja a $225 en diciembre

"El rumor es que sea un tipo de cambio a $225 en esta nueva edición del dólar soja a partir de diciembre y la expectativa es que sea de un tercio con respecto a lo que se liquidó en septiembre. En definitiva, el que no vendió en septiembre, difícilmente pueda estar tentado a vender ahora. Tiene que ser un tipo de cambio bastante alto y ese $225 no parece tan atractivo para los que decidieron no liquidar en septiembre. Por eso es que estimo que puede andar por ahí y lo que ingrese a las arcas del BCRA puede rondar los US$2.000 millones", consideró el analista financiero Salvador Vitelli a Urgente24.

"Algunos operadores insisten que se podría anunciar esta semana pero otros, la mayoría, dicen que podría ser el domingo (27/11)", agregó.

Este miércoles 23 de noviembre estuvo protagonizado por el nuevo salto del dólar blue y las declaraciones de 3 "cuevas", donde se negociaba con este tipo de divisas, afirmando que tenían su capital invertido en la criptomoneda de mayor capitalización de mercado, bitcoin, y le ofrecían a sus clientes rentabilidades del 2% a 3% mensual en dólares. Según el artículo de El Cronista, redactado por Mariano Gorodisch:

La quiebra del exchange FTX, provocó que se genere un nuevo pánico hacia las criptomonedas que hizo que bitcoin pasara de valer alrededor de US$ 22.000 a oscilar entre los US$ 17.000 y US$ 16.000

