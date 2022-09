Brad Pitt y Margot Robbie: Rumores de romance y nuevo film

No es la primera vez en la cual los protagonistas de la historia, Brad Pitt y Margot Robbie, actuarán juntos en un film. Ambos realizaron "Once Upon a Time in Hollywood", de Quentin Tarantino, en 2019 y trascendieron rumores de haber tenido un romance secreto en medio de las grabaciones del film.

Según medios estadounidenses, ambos actores mantenían citas secretas y habrían recorrido los mejores pubs de Londres. Según contó una fuente cercana a ambos a la revista Woman's Day, "constantemente bromeaban y se molestaban con chistes que sólo ellos entendían y Margot lo llama 'B'".

A pesar de que la revista de Hollywood, GossipCop aseguró en dicho momento que Robbie se encontraba "felizmente casada con el productor Tom Ackerley y que los rumores eran falsos".

Lo cierto, es que actualmente la actriz continúa casada y Brad Pitt disfruta de su soltería, tras la escandalosa separación de Angelina Jolie. Y las carreras de ambos, han vuelto a juntar a los actores en un nuevo film.

