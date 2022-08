Bad Bunny rompe la taquilla con Brad Pitt y lo quiere Marvel

En un principio, llamó la atención el giro en la faceta artística del cantante hacia la actuación. En Tren Bala, Bad Bunny interpreta a Wolf, un sicario que luego de ver cómo su mujer fue asesinada el día de su casamiento, busca vengarse de Mariquita, el personaje de Brad Pitt.

Bad Bunny será protagonista en una película de Marvel

Tras su incursión en la gran pantalla, el cantante continuará apostando a la actuación. Anticipó que formará parte del Universo Marvel, nada más y nada menos, que interpretando su primer protagonico en un film de superhéroes.

El Muerto será la película inspirada en uno de los villanos de SpiderMan que aparece en los cómics de Marvel.

será la película que aparece en los cómics de Marvel. Se estrenará en el cine en enero de 2024.

“Esta película va a ser épica”, aseguró el cantante. “Todavía no me lo creo. Estoy muy orgulloso porque mi trabajo me haya brindado la oportunidad de ser el primer héroe latino protagonista de una película".

