Emmys 2022: Escándalo por ninguneo a famosa serie de Netflix

Pero eso no fue todo para Netflix. A lo largo de la noche, y sobre todo al finalizar la ceremonia estalló la polémica con el público, ya que Better Call Saul, el spin-off de la exitosa serie Breaking Bad, no recibió ningún premio.

image.png Los protagonistas de Better Call Saul en los Emmys 2022.

La serie de Netflix estuvo dentro de las más vistas y recibió las mejores críticas por parte del público durante las seis temporadas que tuvo, desde 2015. A pesar de que durante siete años en los que recibió más de 40 nominaciones, nunca ganó ninguna.

Este año, tanto los creadores y participantes de la serie como los fanáticos apostaban a que sería diferente, y recibiría una distinción. Pero no fue así.

Por lo que, los Emmy recibieron fuertes críticas por parte de los espectadores y fanáticos expresando su enojo y desilusión a través de las redes sociales, con comentarios acusando de "ninguneo" y "destrato" hacia los actores protagonistas de Better Call Saul, Bob Odenkirk (quien fue nominado a Mejor Actor de una Serie Dramática) y Rhea Seehorn (nominada a Mejor Actriz en una Serie Dramática). Por su parte, Odenkirk se mostró agradecido con su colega y compañeros y se limitó a Twittear:

image.png

En total la exitosa serie de Netflix recibió siete nominaciones para la premiación de este año, estando dentro de importantes ternas como: "Mejor Serie Dramática siendo, pero no ganó ninguna. Por lo que los espectadores dejaron en claro su descontento.

https://twitter.com/shannonlada/status/1569521865277726720 Better Call Saul se va sin ningún premio esta noche Ha perdido su último categoría, Mejor Serie de Drama 2022.



Aquí la recopilación de los 63 episodios en 63 clips. Como para sufrir viendo arte. #Emmyspic.twitter.com/GZb1w7gEhd — Carla (@shannonlada) September 13, 2022

https://twitter.com/kevingarciasoy/status/1569521527200296960 Oficialmente #BetterCallSaul es la serie más infravalorada en la historia de los #Emmys pic.twitter.com/qlrmjmkDDv — Kevin G. (@kevingarciasoy) September 13, 2022

https://twitter.com/mauricio_frg/status/1569519594271809537 Para todos tu ganaste el Emmy a Mejor Actor por Better Call Saul Bob Odenkirk pic.twitter.com/UpTp3Zdt5p — mauricio (@mauricio_frg) September 13, 2022

