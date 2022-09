La decisión de Netflix tras la muerte de la Reina Isabel II

image.png La Reina Isabel II será sucedida por su hijo Carlos.

A pesar de esto y de que todavía Netflix no emitió ningún comunicado oficial, Morgan se expresó en un comunicado que difundió a la prensa en Hollywood. "The Crown es una carta de amor para ella y no tengo nada que añadir por ahora, solo silencio y respeto. Espero que también dejemos de rodar durante un tiempo por respeto", afirmó el productor ejecutivo de la serie.