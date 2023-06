Luis Juez y la jugada que le queda: Prendió el microondas

https://twitter.com/ljuez/status/1665757259756863488 Es hora de hacer la tarea, de vivir tranquilos, de sentirnos mejor. En Córdoba, es hora de los cordobeses. #EsHoraDeJuez pic.twitter.com/TBYptR2NUT — Luis Juez (@ljuez) June 5, 2023

Esa oportunidad, amenazada por los movimientos nacionales que Schiaretti sostuvo en las últimas horas con Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, dejó a Juez con pocas opciones de hacerla perdurar. Lo que motivó un viaje relámpago a Buenos Aires para ahogar el posible incendio.

El hecho de tener que, posiblemente, borrar fronteras con el oficialismo provincial le quitaría a Luis Juez su mayor capital: ser opositor. Con la crítica como bandera, el ingreso de Juan Schiaretti dejaría desnuda la estrategia de campaña de Juez y su compañero de fórmula, Marcos Carasso (UCR), a pesar de que Larreta y Morales aclararon que su apoyo a la oferta provincial no terminaría.

Esa “garantía” no sería reconocida por Juez, que ya medita su próximo movimiento. Posiblemente, el que siempre esconde bajo la manga: plantearse como víctima de una traición.

“He sido muy claro en esto, no podemos mentirle a la gente, no cuenten conmigo para eso. Yo no soy un mentiroso: no le puedo decir a la gente que hay que cambiar el modelo de provincia, y 24 horas después, que ese mismo dirigente (que queremos cambiar) va a ensanchar Juntos por el Cambio. No lo voy a permitir. Prefiero no estar... Nos merecemos otra cosa”, dijo Juez, quien ya estaría recalentando su clásico repertorio victimista, en el que supo refugiarse en cada una de las internas que le tocó sortear. Las acusaciones estarían servidas antes de lo esperado de ser necesario.

Un ejemplo claro de ello fue la relación reciente del cordobés con Mauricio Macri. Durante todo 2022 reclamó fuertemente el apoyo del ex presidente a su candidatura.

"Hay que hacer lo necesario para ganarle al Kirchnerismo": Horacio Rodriguez Larreta

Ahora, y circunstancialmente del lado macrista de las tensiones, estaría listo para acogerse en el refugio del macrismo que supo criticar hace pocos meses. Ese al que cuestionó por sus conversaciones con el propio Juan Schiaretti.

“Voy a ir a hacerme escuchar. Vengo a representar a los cientos de cordobeses que venimos peleando hace 24 años y medio para cambiar la historia de Córdoba. Vengo a decirles a estos que tienen mirada muy del puerto que en el interior merecemos respeto. Ayer, no tenía ganas de hablar porque estaba votando la gente y no quería ser inoportuno”, aseguró en declaraciones a Cadena 3. Para el cordobés, el disgusto fue tal que terminó atravesando el “súper domingo” en reposo por un cuadro febril.

“¿Por qué no nos preguntan? ¿Por qué no nos consultan lo que necesitamos y nosotros le vamos a contar?”, arremetió. El cordobés intentará una reunión con la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio para hacer valer su postura.

“Nosotros vamos a pelear el 25 de junio por Córdoba, y hasta el 23 de julio (en la Capital). No tenemos otra cosa. He sido claro con todos los dirigentes, con (Gerardo) Morales, con Patricia (Bullrich), con Mauricio (Macri), que no nos bajen la interna de Juntos por el Cambio. Voy a resistir a como dé lugar esta pelea que me corresponde a mí. Soy candidato a gobernador”, sentenció dejando poco claro el estado de relación con el ala larretista. en su declaración, no omitió casualmente al jefe de Gobierno porteño, con quien todavía sostiene lazos estrechos.

Así las cosas, el repertorio más conocido de Luis Juez estaría listo para salir a la luz. De hecho, el cordobés mostró mayor pericia en la austeridad, como en las legislativas de 2021, que en la abundancia, como en un 2022 que lo ponían arriba en las encuestas.

Más contenido en Urgente24

Catarsis de Bullrich en LN+: Larreta/Pichetto/Carrió la destrozaron en TN

Alerta monotributo por AFIP: A cuánto aumentan las escalas y cuándo

El lugar de Venezuela que atrajo a astronautas de la NASA