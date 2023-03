Luis Juez ninguneó a Macri: "No es determinante"

Macri Juez P.jpg Luis Juez le contestó a Macri.

“No me pareció que Macri me quitara apoyo. Tenemos una conversación pendiente. A nosotros no nos sobra nada. No podemos desperdiciar la experiencia del expresidente. Vamos a hablar”, agregó, intentando atenuar el tono e ir en conjunto con lo que estaba expresando.

Por otra parte, la relación cercana de Mauricio Macri con Juan Schiaretti también profundiza las diferencias con el senador cordobés. Tal vez eso sea lo que más hace enojar al ex intendente que tiene en la administración peronista un verdadero rival a vencer.

“Macri dice eso porque no vive en Córdoba. A veces se tienen perspectivas equivocadas desde Buenos Aires”, dijo Juez por la opinión positiva del ex presidente sobre la administración provincial actual. Esas declaraciones evidenciaron que el fantasma de un acuerdo entre Macri y Schiaretti sigue vigente.

Hace años se especula que ambos dirigentes acordaron lo sucedido en 2019, cuando Juntos por el Cambio le entregó la provincia y municipio a Hacemos por Córdoba. Ahora, un acuerdo reversionado podría asegurar la provincia y dejarle a la UCR el paso abierto para recuperar el municipio.

Así las cosas, el tono de la discusión entre ambos podría bajar con la declinación del ex presidente. No obstante, por lo bajo los pasos de factura estarán a la orden del día.

Más contenido en Urgente24

Pregunta: ¿De dónde sacaron $1,5 millón los piqueteros?

Alfredo Casero vs. Elizabeth Vernaci/Alejandra Flechner: "Vayan a..."

La mafia de la pedofilia: Nuevo testigo rompe el silencio