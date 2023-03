Mauricio Macri promete "cara a cara" con Juez tras bajarse

“No me fui, estoy con ustedes y voy a estar más comprometido que nunca por velar por las oportunidades que todos queremos”, planteó el ex mandatario en una entrevista con Cadena 3. Más allá de las especulaciones sobre el nuevo rol de Macri en la oposición (podría ocupar algún cargo diplomático en caso de que gane JxC), su nueva función deja entrever que no sacará el pie de encima al liderazgo que supo construir y que lo puso como contrapunto directo de Cristina Kirchner.