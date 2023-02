Elisa Carrió y otro cachetazo a Macri: Apoya a Luis Juez

Macri y Carrió..jpg Elisa Carrió le lleva la contra a Macri.

“Cada día que pasa sin una definición en torno a la principal candidatura en cuestión es un día de ventaja para la campaña del Partido Justicialista, asentada sobre el abuso de los recursos del Estado, clientelismo y corrupción. Por lo tanto, esta situación debe terminar cuanto antes, si queremos tener la oportunidad de lograr la alternancia después de 24 años”, explicaron los dirigentes. Así, expresaron un pensamiento que en Juntos por el Cambio muchos tienen, cansados del tironeo entre el ex peronista y el radical, que se pasaron el verano jugando al misterio, mientras el oficialismo dio pasos agigantados en la campaña.

“Toda la dirigencia de la Coalición Cívica y la propia Elisa Carrió, consideramos que es Juez quien mejor representa la determinación de la alternancia política en la provincia de Córdoba y lo que queremos es sacar al peronismo del poder”, apuntaron. En caso de que Luis Juez se hiciera con la candidatura, el golpe a la influencia de Macri sería muy grande, dándole un baño de realidad al ex presidente.

Por el momento, la tensión se sostiene entre ambos precandidatos, que buscan imponer voluntades. Sin embargo, el tiempo corre y los socios que no están en competencia empiezan a perder la paciencia a la vista de que la pérdida de tiempo es irrecuperable.

“Esto es inadmisible frente al poder de nuestro adversario, que no debemos subestimar, a pesar de los graves problemas que nos dejan. En consecuencia, ser coherentes hoy con los valores de la CC-ARI y el contrato moral: no mentir, no robar y no usar al otro, implica adoptar esta posición, que busca priorizar por sobre todo la unidad de la oposición y así pasar rápidamente a las propuestas de cara a la sociedad. Constituirnos en una alternativa seria, creíble y confiable requiere de coraje y decisión”, concluyeron.

