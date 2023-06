En otro pasaje del reportaje, la dirigente del PRO amplió: “¿Esto lleva a una ruptura? Depende de Larreta, sabe que tiene que ir a la cancha en la que está y no intentar meter a Schiaretti cuando tenemos una elección en Córdoba. Jugá limpio, querer llevarte la pelota porque no podés ganar la elección no vale”.

Por otro lado, Bullrich minimizó la definición que tomó el Consejo del PRO en relación a la incorporación del economista José Luis Espert, otro de los dirigentes que el sector de Rodríguez Larreta buscó anexar a Juntos por el Cambio. “La reunión de ayer no tiene ninguna validez de nada, el consejo del partido no tiene ninguna capacidad de decidir, puede opinar; es una opinión y el problema no es Espert, nadie lo discute, el tema es si se abre o no una puerta que después no sabemos cómo termina”.

R. Larreta: "Días de máxima tensión"

Por su parte, Horacio Rodríguez Larreta encabezó esta mañana el encuentro del Gabinete ampliado en el Salón Dorado del Teatro Colón, donde tuvo un fuerte discurso en tono de campaña. Pero, además, lanzó una fuerte advertencia a su equipo: "nos esperan días de máxima tensión".

Lejos de responder a Patricia Bullrich con la misma dureza que su rival en las PASO, el jefe de Gobierno porteño dijo que "la unidad está por encima de todo. Nunca me van a escuchar puteando a nadie de Juntos por el Cambio y les pido que me acompañen, que no entren en esas peleas".

Además, reiteró que no quiere confrontar virulentamente con Bullrich. "No vamos a ganar criticando, la Argentina de la pelea hay que dejarla atrás, nosotros somos gente de acción, de resultado", le dijo a sus interlocutores, y advirtió: "Vamos a tener días de máxima tensión, es producto del momento en el que estamos".

"Somos los mejor preparados para cambiar Argentina. Somos nosotros, ningún otro", sostuvo Larreta en medio de la interna dentro del PRO.

"Es muy difícil para mí salir en la tapa de los diarios con diferencias con Mauricio, pero creo en esto", se plantó Larreta ante la mirada de los funcionarios.

